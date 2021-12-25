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Максим Галкін заявив, що Алла Пугачова набагато суворіше ставиться до їхніх дітей: Я її називаю "полковник"

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 10:45
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Популярний гуморист поділився подробицями сімейного життя. З'ясувалося, що переважно вихованням та навчанням дітей займається Алла Пугачова
Максим Галкін розповів про виховання дітей
Максим Галкін розповів про виховання дітей / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Відоме подружжя має двох спадкоємців – близнюків Гаррі та Ліза, яким вже вісім років. Галкін, який похвалився іграшкою сина вартістю майже 13 000 грн, дуже часто публікує з ними відео, на яких видно, що дозвілля дітей дуже різноманітне і веселе.

Вони навчаються грати на музичних інструментах, освоюють іноземні мови, читають вірші та малюють. Підписники Максима захоплюються їхньою вихованістю та розумом, як виявилося, це заслуга Пугачової.

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Алла зараз удома, не працює і не виступає, тож більше часу з дітьми проводить вона, а не я. Припустимо, якщо Гарік займається російською мовою і в нього щось не виходить, Алла з ним сидить і пояснює десь у чомусь його звітує. Вона строгіша, я її називаю "полковник". Як з дітьми займатися, як їм поводитися, як чинити в складних ситуаціях – це все говорить Алла, – поділився Максим у YouTube-шоу "Питання Ребром".

Телеведучий постійно зайнятий – у нього багато зйомок та виступів, тому він рідко з'являється вдома. Але коли Галкін повертається до їхнього замку, то Гаррі та Ліза знають, що можуть з ним побалуватися.

А я такий ось "веселий батя", який приїжджає та з яким діти розслабляються, грають. Звичайно, Алла іноді жартома засмучується, що ось мама строга, а тато – все дозволяє, – сказав артист.

Також Пугачова та Галкін відзначають річницю весілля. Дивіться, як гуморист виглядав до знайомства з Примадонною.

Марина Григоренко
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