Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Топ-сериал

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Гарік Харламов опинився в лікарні з температурою під 40: "Рік для мене розпочався не дуже"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 21:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Днями ексчоловік Христини Асмус серйозно захворів. Наразі артист перебуває у лікарні з високою температурою
Гарік Харламов розповів про своє самопочуття.
Гарік Харламов розповів про своє самопочуття. / Фото: garikkharlamov

Гарік Харламов, який нещодавно ніжно привітав доньку з днем народження, зізнався прихильникам, що погано себе почуває, проте він не став озвучувати діагноз.

У Instagram гуморист опублікував фото, на якому він показав крапельницю та розповів, що у нього температура 39,6. Втім, без жартів Гаріка Харламова і тут не обійшлося.

Реклама

Жодного разу не було в мене посту з температурою 39,6. Це перший. Що в голову спадає при такій температурі? Та ось нічого, крім дивного бажання викласти це тут. Навіщо воно мені потрібне? Взагалі, не треба? Навіщо це зробив? 39,6. У 40 уже не викладеш. Хоча мені 40. І я виклав. Так все, марення пішло. Не хворійте, – поділився артист.

Скріншот instagram/garikkharlamov

У коментарях фани та колеги побажали Харламову якнайшвидшого одужання та повернення додому. Також деякі поцікавились у шоумена, чи у нього бувало не коронавірус:

  • Одужуй, Гарику!
  • Братуль, тримайся! Я тиждень із 39,6 пролежав.
  • Одужуй, ти ще потрібен програмі, "Давай одружимося".
  • Зазвичай мужики з температурою 37 вже помирають, ти як живий то.
  • Корона?
Скріншот instagram/garikkharlamov

Раніше Гарік Харламов натякнув фанатам, що у нього або ангіна, або грип. Втім, до конкретики артист вирішив не вдаватись. Він зазначив, що для нього новий рік почався невдало.

Скріншот instagram/garikkharlamov

Усі собаки в одному кадрі. Давно нічого не викладав. Тому дві причини. Перша причина — це я, а друга — вся твоя сім'я. Коротше. Першою причиною є той факт, що я захворів. Несподівано з'ясувалося, що окрім ковіда, на планеті залишилися ангіна і грип. Тож рік для мене розпочався не дуже. А судячи з новин, не лише для мене на жаль, – написав гуморист.

Нагадаємо, сьогодні ще одна російська зірка опинилася в лікарні – Олена Проклова. У акторки стався інсульт. Читайте, у якому зараз стані артистка.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1/2
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти