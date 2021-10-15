Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт

Королева з тростиною

Джолі з колишнім

Miss Ukraine Universe

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Де ти? Ми хвилюємося": менеджерка Саші Спілберг заявила про зникнення блогерки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
15 жовтня, 14:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відеоблогерка, співачка і акторка Саша Спілберг не виходить на зв'язок вже три дні. Її близькі хвилюються і просять тих, хто щось знає про місцезнаходження Саші, повідомити про це менеджменту
Куди зникла Саша Спілберг
Куди зникла Саша Спілберг / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Минулого вечора в сторіс в Instagram-профілі Саші Спілберг з'явилося наступне повідомлення:

Добрий вечір. Це менеджер Саші. Саша не виходить на зв'язок вже третій день. Всім, у кого є будь-яка інформація, напишіть, будь ласка, в direct.

Далі опублікований скріншот діалогу з Сашею, де можна побачити, що вона останній раз була в Мережі 11 жовтня. На повідомлення Спілберг не відповідає і не читає їх.

Реклама

Менеджерка Саші Спілберг заявила про зникнення блогерки / Фото: instagram.com/sashaspilberg

Тим часом її хлопець – Парул Гуджрал – нічого про зникнення Саші Спілберг в соцмережі не пише. До речі, пара разом вже більше року, Парул займається криптовалютою.

Реклама

Реклама

Стурбовані підписники Саші пишуть коментарі під її постами в соцмережі і просять дівчину не лякати їх. Хтось припускає, що Спілберг нікуди не зникла, просто це хайп, щоб про неї говорили.

Хто така Саша Спілберг

23-річна Олександра Балківська є однією з перших відеоблогерів Росії. Знімати відео для YouTube Саша почала у 14 років і дуже швидко набрала свою аудиторію.

Саша Спілберг також займається кар'єрою співачки, вона записала сольний альбом і кілька синглів. Ще дівчина знялася в чотирьох фільмах, зокрема в провальній картині Максима Свєшнікова "Зламати блогерів", де також з'явилися ІванГай і Мар'яна Ро.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Заводимо будильник
До початку залишилося
Miss Ukraine Universe. 15 жовтня
Що необхідно знати про конкурс крати
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти