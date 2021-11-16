Шон Пенн в Україні! Актор таємно прилетів до Києва

Американський актор та продюсер уперше відвідав Україну. Він прилетів сюди знімати документальний фільм про події під час революції на Майдані

Шон Пенн прилетів до України знімати документальний фільм

Як з'ясувалося, Шон Пенн прилетів до України для секретних зйомок, інформація про які ніде не була розповсюджена. Але не важко здогадатися, що основою сюжету для відео-роботи актора, який нещодавно розлучився з молодою дружиною через рік після весілля, послужать трагічні події, що відбувалися на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках, тому що помітили Пенна саме у центрі столиці, пише ТСН.

Про приїзд Шона також повідомив бізнесмен і ветеран АТО Леоніда Остальцев – він опублікував фотографію з голлівудською зіркою в Instagram. Актор прийшов до одного з його столичних закладів, щоби записати з ним інтерв'ю.

Реклама

У мене тут знайомий один з'явився, – сказав Леонід в одній зі своїх сторіз із Шоном.

Фото: Instagram

Також Пенн відвідав вулицю Інститутську – місце розстрілів героїв небесної сотні. Далі актор планує відправитися на Донбас до зони бойових дій. Де ще в Україні актор має намір побувати поки що невідомо.

Шон Пенн нагороджений двома преміями "Оскар" за фільми "Таємнича річка" та "Харві Мілк". Крім цього, він має безліч інших престижних нагород, серед яких "Золотий глобус" і "Канська пальмова гілка". Актор паралельно зі зйомками у кіно займається створенням документальних картин та волонтерством.

Читайте також:

Реклама