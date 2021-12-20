Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Григорій Лепс офіційно розлучився з дружиною через 20 років шлюбу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 14:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Григорій Лепс не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя, але останні кілька тижнів ім'я співака регулярно з'являється у ЗМІ
У Мережі з'явилося повідомлення про розірвання шлюбу артиста
У Мережі з'явилося повідомлення про розірвання шлюбу артиста / Фото: instagram.com/anna.leps/

Незважаючи на різні чутки , Григорій Лепс розлучився з дружиною Ганною без скандалів. Ініціатором розриву стала дружина співака. Вона подала документи до суду 16 листопада, сьогодні ж у Хамовницькому суді відбулося засідання. Про це пише Telegram-канал Mash.

/ Фото: Instagram

Реклама

Всі питання стосовно спільно нажитого майна пара вирішила у досудовому порядку.

Співак і його колишня дружина ніяк не коментують розлучення. Представник Ганни Оксана Якімова причиною розриву називала кризу у стосунках.

Усім навіщось даються випробування, головне — гідно їх пройти. Вони зараз цим і займаються. Обидва дорослі та розумні люди, можливо, цей крок необхідний, щоб зрозуміти, наскільки Ганна та Григорій, навпаки, дорогі одне одному. Хто знає, можливо, вони ще колись будуть разом, – сказала представник колишньої дружини співака.

Зазначимо, колишня дружина Григорія Лепса дуже рідко з'являється на світських заходах. Анна віддає перевагу спокійному сімейному життю, тому більшість свого часу присвячує їх трьом дітям: Ніколь, Єві та Вано.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація, що Григорій Лепс почав пити через розлучення із дружиною. З чуток, співака кілька разів госпіталізували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти