Григорій Лепс офіційно розлучився з дружиною через 20 років шлюбу

Григорій Лепс не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя, але останні кілька тижнів ім'я співака регулярно з'являється у ЗМІ

У Мережі з'явилося повідомлення про розірвання шлюбу артиста / Фото: instagram.com/anna.leps/

Незважаючи на різні чутки , Григорій Лепс розлучився з дружиною Ганною без скандалів. Ініціатором розриву стала дружина співака. Вона подала документи до суду 16 листопада, сьогодні ж у Хамовницькому суді відбулося засідання. Про це пише Telegram-канал Mash.

/ Фото: Instagram

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Всі питання стосовно спільно нажитого майна пара вирішила у досудовому порядку.

Співак і його колишня дружина ніяк не коментують розлучення. Представник Ганни Оксана Якімова причиною розриву називала кризу у стосунках.

Усім навіщось даються випробування, головне — гідно їх пройти. Вони зараз цим і займаються. Обидва дорослі та розумні люди, можливо, цей крок необхідний, щоб зрозуміти, наскільки Ганна та Григорій, навпаки, дорогі одне одному. Хто знає, можливо, вони ще колись будуть разом, – сказала представник колишньої дружини співака.

Зазначимо, колишня дружина Григорія Лепса дуже рідко з'являється на світських заходах. Анна віддає перевагу спокійному сімейному життю, тому більшість свого часу присвячує їх трьом дітям: Ніколь, Єві та Вано.

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Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація, що Григорій Лепс почав пити через розлучення із дружиною. З чуток, співака кілька разів госпіталізували у стані сильного алкогольного сп'яніння.