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У Лепса знову почалися проблеми із алкоголем? Знайомі артисти прокоментували чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 13:04
В закладинки
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Останній тиждень у ЗМІ активно обговорюється розлучення Григорія Лепса із дружиною. Подейкують, що актор через проблеми в особистому житті знову почав пити
Представники Григорія Лепса спростували чутки про госпіталізацію співака
Представники Григорія Лепса спростували чутки про госпіталізацію співака / Фото: Instagram

Вчора з'явилася інформація, що артист двічі на тиждень потрапляв до лікарні та йому знадобилася допомога психіатрів . Першого разу Лепса привезли у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він зізнався лікарям, що почувається емоційно погано, але від госпіталізації відмовився. Наступного дня співак потрапив до медзакладу у супроводі охорони знову нетверезим.

Сам артист поки що ніяк не коментує чутки і не публіці не з'являється. А ось представники Григорія Лепса новини про шпиталізацію спростували.

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Ні, це абсолютна дурість. Григорій Вікторович удома знаходиться, прийде до концерту, який відбудеться у неділю. Повна нісенітниця. Він у абсолютному здоров'ї, жодних проблем, – сказав піар-директор співака у коментарі News.ru.

Григорій Лепс
Григорій Лепс / Фото: Getty Images

Екс-продюсер Григорія Лепса Євген Кобилянський також сумнівається, що співак знову почав пити. Кобилянський припустив, що артист міг потрапити до лікарні не через проблеми з алкоголем, а через серце.

При цьому колишній продюсер артиста не заперечує чутки про вибуховий характер Лепса.

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Гриша – хлопець емоційний, не особливо стриманий. Чи міг він на когось кинутися? Цілком уявляю, чому ні? Коли ми були партнерами та друзями, разом пережили різні періоди. Був час на початку шляху, коли він пив – у такі моменти міг і огризнутися, і кинути що-небудь, – сказав Євген Кобилянський. бесіді з kp.ru.

У артиста помітили шрами на голові.
У артиста помітили шрами на голові. / Фото: instagram.com/gvleps

Чому стали з'являтися чутки про проблеми з алкоголем

Адвокат Андрій Альошкін припустив, що чутки про психіатричну лікарню та алкоголізм з'явилися не просто так. Про це пише kp.ru.

Комусь важливо, щоб він був під наглядом спеціалістів. Сам факт потрапляння Лепса до відповідної установи, навіть якщо він пішов звідти за кілька годин, – це привід звернутися до суду, щоб визнати артиста недієздатним і потім призначити опікуна та примусове лікування, – пояснив адвокат.

Цим опікуном, як зазначає адвокат, може стати і дружина Григорія Лепса.

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Еліна Пелешенко
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