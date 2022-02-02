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Григорій Лепс потрапив у браконьєрський скандал: убили навіть сплячу ведмедицю з ведмежатами – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 14:05
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Ситуація набирає обертів. У пресі обговорюють новини про те, що відомий російський музикант Григорій Лепс у своєму ресторані подавав дичину, яка нібито була добута за допомогою браконьєрів
Григорій Лепс опинився в центрі скандалу
Григорій Лепс опинився в центрі скандалу / Фото: instagram.com/gvleps, https://www.1zoom.ru/

Цього тижня з'явилася інформація про те, що у ресторані "Лісовий", який належить Григорію Лепсу та Еміну Агаларову, подавали гостям дичину, яку їм постачали браконьєри. Таку інформацію повідомляє Telegram-канал "Anton S live" з посиланням на Telegram-канал ВЧК ОГПУ, де було опубліковано відповідне листування та жахливе відео злочину (лише 18+).

Лепс та Агаларов / скріншот

Як стало відомо, в РФ були затримані люди, співробітники Прибайкалпроекту ФГБУ "Рослесінфорг", які під приводом захисту лісу, насправді займалися полюванням на диких тварин і ведмедів зокрема. Їх взяли на місці злочину в момент, коли вони прямо в барлозі розстріляли сплячу ведмедицю з трьома ведмежатами. У їхніх особистих телефонах також було багато фото та відео незаконного полювання. Було порушено кримінальну справу.

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Але пізніше у поліцейських, які його порушили, справу забрали рішенням згори та закрили. У результаті розслідування встановило, що люди, яких називали браконьєрами, насправді жертви, що знайшли вбитих ведмедів у лісі. Справу закрили, а всіх причетних звільнили.

Щоправда, у телефонах затриманих була виявлено листування, що доводить, що вони постачали дичину для московських ресторанів, зокрема – ресторану "Лісовий", яким разом володіють Агаларов та Лепс. За інформацією, це було листування браконьєра з кухарем.

скріншот листування, яке публікує ТГ-канал ВЧК ОГПУ

Детально про ситуацію розповідає блогер Anton S у наступному відео.

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Сам Григорій Лепс на звинувачення не відповідав, та видання NEWS.ru наводить коментар з ресторану про те, що всі продукти вони закуповують виключно на законних підставах та можуть надати підтверджуючі документи.

Полювання на ведмедя та вживання м'яса дичини не заборонені законом. Ні з якими браконьєрами ресторан не співпрацює і браконьєрство категорично засуджує,

— наголосили у "Лісовому".

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У меню ресторану "Лісовий" можна знайти страви з ведмедів, бобрів, лосів, косуль та інших диких тварин.

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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