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Ксенія Собчак назвала нову обраницю Григорія Лепса, через яку його кинула дружина

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 10:44
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Скандальна телеведуча розповіла, що їй відомо про особисте життя співака, який розлучився з дружиною після 20 років шлюбу. Як виявилось, артист більше не холостяк
Ксенія Собчак розповіла про роман Григорія Лепса
Ксенія Собчак розповіла про роман Григорія Лепса / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/gvleps

На зимових канікулах Ксенія Собчак відпочивала у Куршавелі, де кілька концертів давав і Григорій Лепс, якого в грудні п'яним госпіталізували до психіатричної клініки. На курорті блондинці вдалось ближче поспілкуватись зі музикантом та навіть випитати у нього про особисте життя!

Днями Собчак побувала в гостях у Івана Урганта, який поцікавився, у якому статусі артист був у Куршавелі. Адже Собчак, ймовірно, знає, бо на новорічних святах провела час в компанії з Лепсом.

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Але він не дуже зараз холостий. Ти повинен знати чутки про те, з ким він зустрічається. Давай так, я тобі скажу на вушко, а ти, якщо захочеш, розкажеш усім, — сказала Ксенія Урганту, пише "КП".

Потім телеведуча нахилилася до вуха Урганта і прошепотіла ім'я потенційної коханої Лепса. Так, Ксенія Собчак назвала ведучу російського ток-шоу "Чоловіче/Жіноче" Юлію Барановську.

З Барановською? Це якийсь дивний хід, до того ж і в нього, і в неї. Ну, як-то кажуть, "Чоловіче/Жіноче", — іронічно заявив Ургант.

Лепса і Барановську підозрюють у романі.
Лепса і Барановську підозрюють у романі. / Фото: instagram.com/gvleps, baranovskaya_tv

Нагадаємо, про роман Лепса з Барановською раніше висловлювася співачка Мілена Дейнега. Артистка звинуватила телеведучу у розлученні співака з коханою Анною. За її словами, дружина артиста дізналася, що він буцімто зрадив їй з ексобраницею футболіста Андрія Аршавіна.

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Що відомо про Юлію Барановську

У Юлії Барановської є троє дітей.
У Юлії Барановської є троє дітей. / Фото: baranovskaya_tv

Юлії 41 рік, вона радіо- та телеведуча. У 2003 році Барановська познайомилася з футболістом Андрієм Аршавіним, з яким прожила дев'ять років у шлюбі. У пари є троє дітей: Артем, Яна та Арсеній.

До слова, про розлучення Григорія Лепса з дружиною Анною Шапликовою стало відомо 20 грудня 2021 року. Втім, яка причина цьому – пара так офіційно і не озвучила.

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Раніше ми писали, що Ксенія Собчак засвітила п'яту точку у лазні. Через таку витівку зірку порівняли з ексдружиною Богомолова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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