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Хрипи та стогони: у Мережу злили запис справжнього вокалу Ольги Бузової

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 18:41
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Ольгу Бузову вже давно вважають однією із найгірших співачок сучасного шоу-бізнесу. Чи так це? Давайте послухаємо
У Мережу злили запис справжнього вокалу Олі Бузової
У Мережу злили запис справжнього вокалу Олі Бузової / Фото: YouTube, instagram.com/buzova86

Нещодавно російська виконавиця Ольга Бузова, яка днями відсвяткувала 36-річчя, виступала на VK Fest, де також були Філіп Кіркоров, Ані Лорак та популярні співаючі блогери з TikTok.

Деякі з них співали наживо, але не Бузова. Адже жодний live-виступ колишньої зірки "Дому-2" не обходиться без казусів.

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Так, у Instagram опублікували уривок номеру Олі, де добре чути, як вона насправді співає.

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А ось, що чули глядачі у записі шоу:

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Ользі Бузовій часто дістається від користувачів Мережі. І якщо телеведуча готова терпіти критику своїх вокальних даних і постійної ретуші фото, то вивести із себе її можуть чутки про проблеми з алкоголем.

Раніше у соцмережах обговорювали, як нетвереза Бузова веселилася у Куршавелі. Після цього її публічно підтримала Лоліта, яка заявила, що не розуміє, чому всіх так хвилює, як проводить свою відпустку співачка й додала, що "бухає" на підтримку Бузової.

Ми також розповідали, що Ольга Бузова публічно принизила колишнього чоловіка.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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