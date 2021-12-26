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Ідеальний тато: Пугачова показала, як Максим Галкін катається із дітьми з гірки (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
26 грудня, 16:44
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Примадонна та її чоловік організували ідеальне дозвілля не тільки для близнюків, а й для себе
Галкін та Пугачова зворушили Мережа забавним відео з дітьми
Галкін та Пугачова зворушили Мережа забавним відео з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Днями зіркова пара відзначила річницю весілля. Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двох дітей – Лізу та Гаррі, з якими часто проводять час.

Близнюки вчаться грати на музичних інструментах, освоюють іноземні мови, читають вірші та малюють, а підписники Галкіна захоплюються вихованістю дітей.

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Напередодні Максим Галкін показав фоловерам, як він із дітьми проводить зимові канікули.

Пілоти саней: Макс, Гаррі, Ліза. Тренерська робота, вибір траси, команди на старт: Алла, – підписав ролик артист.

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На фоні можна побачити Аллу Борисівну, яка віддає команди молодим гонщикам. Чи варто говорити, як шанувальники зіркової сім'ї зворушилися від цього відео.

  • "Відмінний батько Максим Галкін! Хто б міг подумати! Ось, беріть приклад, який має бути справжній люблячий тато!"

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "У них теж життя як у звичайних людей! Свої радості, ігри! Як приємно дивитися"
  • "Ідеальний тато! Супер! Дітям дуже пощастило з таким чудовим батьком!"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що Лізу та Гаррі сім років тому народила сурогатна мати. Зазвичай вихованням та навчанням дітей займається Алла Пугачова.

Раніше Максим Галкін показала нове фото Примадонни.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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