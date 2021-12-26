Ідеальний тато: Пугачова показала, як Максим Галкін катається із дітьми з гірки (відео)

Примадонна та її чоловік організували ідеальне дозвілля не тільки для близнюків, а й для себе

Галкін та Пугачова зворушили Мережа забавним відео з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Днями зіркова пара відзначила річницю весілля. Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двох дітей – Лізу та Гаррі, з якими часто проводять час.

Близнюки вчаться грати на музичних інструментах, освоюють іноземні мови, читають вірші та малюють, а підписники Галкіна захоплюються вихованістю дітей.

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Напередодні Максим Галкін показав фоловерам, як він із дітьми проводить зимові канікули.

Пілоти саней: Макс, Гаррі, Ліза. Тренерська робота, вибір траси, команди на старт: Алла, – підписав ролик артист.

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На фоні можна побачити Аллу Борисівну, яка віддає команди молодим гонщикам. Чи варто говорити, як шанувальники зіркової сім'ї зворушилися від цього відео.

"Відмінний батько Максим Галкін! Хто б міг подумати! Ось, беріть приклад, який має бути справжній люблячий тато!"

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

"У них теж життя як у звичайних людей! Свої радості, ігри! Як приємно дивитися"

"Ідеальний тато! Супер! Дітям дуже пощастило з таким чудовим батьком!"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що Лізу та Гаррі сім років тому народила сурогатна мати. Зазвичай вихованням та навчанням дітей займається Алла Пугачова.

Раніше Максим Галкін показала нове фото Примадонни.