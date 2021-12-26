Ідеальний тато: Пугачова показала, як Максим Галкін катається із дітьми з гірки (відео)

Днями зіркова пара відзначила річницю весілля. Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двох дітей – Лізу та Гаррі, з якими часто проводять час.
Близнюки вчаться грати на музичних інструментах, освоюють іноземні мови, читають вірші та малюють, а підписники Галкіна захоплюються вихованістю дітей.
Напередодні Максим Галкін показав фоловерам, як він із дітьми проводить зимові канікули.
Далі по темі
Пілоти саней: Макс, Гаррі, Ліза. Тренерська робота, вибір траси, команди на старт: Алла, – підписав ролик артист.
На фоні можна побачити Аллу Борисівну, яка віддає команди молодим гонщикам. Чи варто говорити, як шанувальники зіркової сім'ї зворушилися від цього відео.
- "Відмінний батько Максим Галкін! Хто б міг подумати! Ось, беріть приклад, який має бути справжній люблячий тато!"
- "У них теж життя як у звичайних людей! Свої радості, ігри! Як приємно дивитися"
- "Ідеальний тато! Супер! Дітям дуже пощастило з таким чудовим батьком!"
Нагадаємо, що Лізу та Гаррі сім років тому народила сурогатна мати. Зазвичай вихованням та навчанням дітей займається Алла Пугачова.