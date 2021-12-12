Сміливо та зухвало: Пугачова прийшла на свято до подруги у шкіряному міні (фото)

Вчора 72-річна Алла Борисівна, шлюб з якою Філіп Кіркоров назвав помилкою, танцювала на дні народження Іди Достман – жінки відомого російського продюсера Олександра Достмана.
Для вечора Пугачова обрала зухвалий та стильний аутфіт – коротку чорну сукню зі шкіри, панчохи та високі чоботи. Хочеться зазначити, що цей образ ідеально підходить Аллі.
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Світлинами неймовірної красуні в Instagram поділився Максим Галкін, додавши до підпису, що ледве вмовив Аллу Пугачову позувати.
Не любить Аллочка фотографуватися, а дарма! Ледве вмовив, – написав у соцмережі чоловік Примадонни.
Реакція шанувальників
Не всі, однак, оцінили стиль Пугачової. Крім коментарів з компліментами, під фото можна знайти негативну реакцію користувачів.
- "Смішно виглядає. У 16, 17 це ще виглядає, та за 70 вже точно тільки посміятися".
- "Смішне фото для такого віку, і чоботи їй не донести своїми ніжками"
- "Такими темпами вона невдовзі піде в ясельну групу. Перебір"
Раніше ми показували чесні селфі Алли Пугачової без макіяжу та фотошопу.