Сміливо та зухвало: Пугачова прийшла на свято до подруги у шкіряному міні (фото)

Алла Борисівна запалила на вечірці разом із Наташею Корольовою, Жасмін та іншими відомими співачками. Дивіться, як стильно Примадонна виглядає у чорній сукні

Алла Пугачова з'явилася на публіці у міні сукні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вчора 72-річна Алла Борисівна, шлюб з якою Філіп Кіркоров назвав помилкою, танцювала на дні народження Іди Достман – жінки відомого російського продюсера Олександра Достмана.

Для вечора Пугачова обрала зухвалий та стильний аутфіт – коротку чорну сукню зі шкіри, панчохи та високі чоботи. Хочеться зазначити, що цей образ ідеально підходить Аллі.

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Алла Пугачова у чорному міні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Світлинами неймовірної красуні в Instagram поділився Максим Галкін, додавши до підпису, що ледве вмовив Аллу Пугачову позувати.

Не любить Аллочка фотографуватися, а дарма! Ледве вмовив, – написав у соцмережі чоловік Примадонни.

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Образ Алли Пугачової вразив соцмережі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Реакція шанувальників

Не всі, однак, оцінили стиль Пугачової. Крім коментарів з компліментами, під фото можна знайти негативну реакцію користувачів.

"Смішно виглядає. У 16, 17 це ще виглядає, та за 70 вже точно тільки посміятися".

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

"Смішне фото для такого віку, і чоботи їй не донести своїми ніжками"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

"Такими темпами вона невдовзі піде в ясельну групу. Перебір"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Раніше ми показували чесні селфі Алли Пугачової без макіяжу та фотошопу.