Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 30 запитань Зеленському 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Інстаграм видалив фото Мадонни з оголеними грудьми – дива обурена

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 16:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Instagram не шкодує нікого і жорстко контролює весь контент, особливо із сексуальним підтекстом. На цей раз під цензуру потрапила американська діва Мадонна
Instagram видалив відверті фото Мадонни
Instagram видалив відверті фото Мадонни / Фото: Getty Images

Співачка розбурхала соцмережі своїми відвертими фото та нарвалася на критику фанатів через оголений бюст. Керівництво Instagram теж такої відкритості не оцінило та видалило знімки зірки.

Таке рішення обурило американську поп-діву. Своє невдоволення вона висловила у своєму акаунті і знову опублікувала добірку спокусливих фото в сітчастих колготках. Щоправда, оголені груди Мадонна закрила смайликом.

Реклама
Мадонна прикрила груди смайликами – instagram.com/madonna

Перепишу фотографії, які видалив Інстаграм без попередження та сповіщення. Мене ще вражає, що ми живемо в культурі, яка дозволяє показувати кожен дюйм жіночого тіла, крім соска. Наче це єдина частина жіночої анатомії, яку можна сексуалізувати, – висловилася зірка.

Деякі підписники діви не підтримали її обурення та порекомендували співачки "зав'язувати" з подібними провокаційними фотосесіями, адже Мадонні вже на хвилиночку 63 роки.

  • "Що сталося з тобою, бабусю?"
  • "Невже ми справді хочемо дивитися на майже оголену 70-річну?"
  • "Якщо у вас виникла проблема, ви завжди можете постити на onlyfans або п***о-сайтах. Діти бачать це щодня і підписуються на тебе, вистачить з цим п***о"
  • "Будь ласка, Мадонно, ти вже бабуся і все ще хочеш виглядати сексуально? Будь чесною, от і все"
Деякі фанат погоджуються з політикою соцмережі – instagram.com/madonna

Читайте також:

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти