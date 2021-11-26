Інстаграм видалив фото Мадонни з оголеними грудьми – дива обурена

Instagram не шкодує нікого і жорстко контролює весь контент, особливо із сексуальним підтекстом. На цей раз під цензуру потрапила американська діва Мадонна

Instagram видалив відверті фото Мадонни / Фото: Getty Images

Співачка розбурхала соцмережі своїми відвертими фото та нарвалася на критику фанатів через оголений бюст. Керівництво Instagram теж такої відкритості не оцінило та видалило знімки зірки.

Таке рішення обурило американську поп-діву. Своє невдоволення вона висловила у своєму акаунті і знову опублікувала добірку спокусливих фото в сітчастих колготках. Щоправда, оголені груди Мадонна закрила смайликом.

Реклама

Мадонна прикрила груди смайликами – instagram.com/madonna

Перепишу фотографії, які видалив Інстаграм без попередження та сповіщення. Мене ще вражає, що ми живемо в культурі, яка дозволяє показувати кожен дюйм жіночого тіла, крім соска. Наче це єдина частина жіночої анатомії, яку можна сексуалізувати, – висловилася зірка.

Деякі підписники діви не підтримали її обурення та порекомендували співачки "зав'язувати" з подібними провокаційними фотосесіями, адже Мадонні вже на хвилиночку 63 роки.

"Що сталося з тобою, бабусю?"

"Невже ми справді хочемо дивитися на майже оголену 70-річну?"

"Якщо у вас виникла проблема, ви завжди можете постити на onlyfans або п***о-сайтах. Діти бачать це щодня і підписуються на тебе, вистачить з цим п***о"

"Будь ласка, Мадонно, ти вже бабуся і все ще хочеш виглядати сексуально? Будь чесною, от і все"

Деякі фанат погоджуються з політикою соцмережі – instagram.com/madonna

Читайте також: