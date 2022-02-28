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Івана Урганта прибрали з росТБ після підтримки України? Ксенія Собчак відкрила всі карти

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 19:33
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Чотири дні тому ведучий опублікував пост у Мережі з гаслом "Ні війні". Відтоді його шоу "Вечерний Ургант" не випускали в ефір
За словами Ксенії Собчак, випусків "Вечірного Урганту" більше не буде.
За словами Ксенії Собчак, випусків "Вечірного Урганту" більше не буде. / Фото: скріншот

Після того, як Путін напав на Україну, команда "Вечернего Урганта" повідомила, що зупиняє роботу на кілька днів. Глядачі чекали повернення програми. Однак, ймовірно, випусків більше не буде.

У своєму Telegram-каналі Ксенія Собчак написала, що російське шоу Першого каналу припиняє свою роботу.

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За даними мого джерела, "Вечірній Ургант" вирішено закрити, – запевнила вона.

Скриншот Telegram

Тим часом самі представники Першого каналу спростовують інформацію про закриття проєкту з Ургантом.

Це брехня. Канал зараз працює в інформаційному режимі, не виходять усі розважальні програми – від "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", — пояснили у пресслужбі.

Також на каналі додали, що Ургант повернеться до звичного режиму роботи, як тільки "врегулюється складна ситуація" в країні. Однак Собчак сумнівається, що Іван Ургант колись повернеться до зйомок.

Усередині програми люди стверджують протилежне, – розповіла журналістка.

Скриншот Telegram

Нагадаємо 24 лютого, у день вторгнення Путіна в Україну, Іван Ургант опублікував в Instagram чорну картинку і написав: "Страх та біль. Ні війні". Після цього він не виходив на зв'язок у соцмережах.

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Скриншот Instagram

Як ми вже писали, багато зірок приєднуються до підтримки України через напад РФ. Наприклад, Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну. А Андрій Макаревич вимагав припинити "це божевілля".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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