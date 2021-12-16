Як виглядають батьки Бреда Пітта – дивимося фото

Бред Пітт не з тих голлівудських зірок, хто любить ділитися подробицями свого життя

/ Фото: Getty Images

Бред Пітт рідко дає інтерв'ю. Він не веде сторінку до Instagram. Голлівудська зірка не відвідує гучних вечірок, а воліє проводити час із близькими друзями. Особливе місце у житті Бреда Пітта займають батьки.

Актор народився у сім'ї, яка далека від гламурного життя. Батько Вільям Пітт працював менеджером у компанії, яка займалася вантажоперевезеннями, а мати Джейн була викладачем.

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В одному з інтерв'ю Бред зізнався, що батьки не схвалювали його рішення стати актором. Коли Пітт вирішив поїхати в Лос-Анджелі заради своєї мрії, то мама та тато не підтримали його. Більше того, вони позбавили його фінансової підтримки. Лише згодом батьки змирилися із вибором сина.

Батьки Бреда Пітта у молодості / Фото: Getty Images

До слова Вільм та Джейн не схвалювали деякі романи сина. Дженніфер Еністон мама Пітта вважала ідеальною невісткою, а ось із Анджеліною Джолі їй так не вдалося налагодити стосунки.

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Джейн миттєво зрозуміла, що Анджеліна — дуже важка у спілкуванні людина. Енджі ніколи не відвідувала рідних Бреда в Міссурі, а під час рідкісних зустрічей вони з Джейн постійно сварилися, – розповідали інсайдери.

Батьки Бреда Пітта з Анджеліною Джолі / Фото: Getty Images

Заради сина мама Пітта намагалася порозумітися з Анджеліною, але в результаті стосунки ще більше посилилися, коли мова зайшла про виховання дітей. Джейн не схвалювала вседозволеності у вихованні дітей. Наприклад, вона не розуміла, чому Шайло одягається як хлопчик.

Бред Пітт з батьками та дітьми / Фото: Getty Images

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Коли почався процес розлучення Анджеліни і Бреда, батьки довго зберігали мовчання. Лише через два роки інсайдери розповіли, що стосунки з колишньою невісткою зіпсувалися ще більше через те, що бабуся та дідусь не можуть бачитися з онуками.

Бред насилу стримує матір, щоб та не приїхала до Анджеліни і особисто не висловила все, що про неї думає, – розповідали інсайдери.

Наразі досі тривають суди. Бред Пітт хоче отримати опіку над дітьми.

Нещодавно стало відомо, що 15-річна Шайло переживає через всю ситуацію, що склалася з батьком . Вона мріє більше часу проводити з Бредом