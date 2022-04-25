Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Які красуні! Мішель Обама показала дорослих доньок та розсекретила їхнє особисте життя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 19:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Барака та Мішель Обами є дві доньки – 23-річна Малія та 20-річна Саша
Барак Обама з доньками та дружиною у 2022 році
Барак Обама з доньками та дружиною у 2022 році / Фото: instagram.com/michelleobama

Нещодавно колишня перша леді Мішель Обама, яка цьогоріч відзначила 58-річчя, розповіла на шоу Еллен Дедженерес про доросле життя своїх спадкоємців. Вона зазначила, що дівчата вже давно переїхали з дому і тепер у вони повністю самостійні.

На шоу Мішель зізналась, що після того, як Барак залишив посаду в 2017 році, родина Обами повернулася до приватного життя. Батьки максимально підготовували своїх дочок до дорослішання і говорили їм, що всього потрібно добиватись своїм зусиллями.

Реклама

Батько з доньками
Батько з доньками / Фото: instagram.com/barackobama

Мішель поділилась, що Малія та Саша просто чудові молоді жінки, які справлються з усіма обов'язками.

Мішель, Малія, Саша та Барак
Мішель, Малія, Саша та Барак / Фото: instagram.com/michelleobama

Реклама

Окрім того, дружина Барка Обами промовилася, що в обох її дочок уже є бойфренди!

Тепер вони приводять додому дорослих чоловіків. Раніше це були просто плакати поп-гуртів на кшталт братів Джонас. А зараз у них є бойфренди та реальне життя, — розповіла Мішель.

Втім, вона не стала вдаватись до подробиць. Але до Мережі все-таки потрапила деяка інформація.

Як повідомляє Daily Mail, 20-річна Саша перебуває у стосунках з 24-річним сином голлівудського актора Кліфтона Пауелла. Дівчина зустріла своє кохання, коли переїхала до Лос-Анджелеса, кинувши навчання в університеті Мічигану і перейшовши в університет Південної Каліфорнії.

Реклама

Саша з хлопцем
Саша з хлопцем

Кліфтон-молодший є другою дитиною зірки фільму "Рей" і його дружини Кімберлі Крумс. Зараз хлопець працює комерційним директором, створюючи контент для Nike і Peloton. Також він пробував себе у ролі сценариста та режисера. У 2020 році Кліфтон написав короткометражний фільм, у якому знявся його тато.

Кліфтон з батьком
Кліфтон з батьком / Фото: instagram.com/wonderwombman

Повідомляють, що Саша вже познайомила маму з бойфрендом. А ось чи зустрічався вже Кліфтон з батьком коханої – невідомо.

Старша донька Обамів вже багато років зустрічається з британцем Рорі Фаркухарсон. Пара познайомилася, коли Малія навчалася в Гарварді у 2017 році. Про хлопця інформації, на жаль немає. Відомо лише, що його батько — багатий інвестор із Лондона.

Малія з бойфрендом
Малія з бойфрендом

Раніше ми показували, як виглядають дорослі сини Брітні Спірс, з якими зірці не дозволяли бачитись.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти