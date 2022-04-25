Які красуні! Мішель Обама показала дорослих доньок та розсекретила їхнє особисте життя

У Барака та Мішель Обами є дві доньки – 23-річна Малія та 20-річна Саша

Барак Обама з доньками та дружиною у 2022 році / Фото: instagram.com/michelleobama

Нещодавно колишня перша леді Мішель Обама, яка цьогоріч відзначила 58-річчя, розповіла на шоу Еллен Дедженерес про доросле життя своїх спадкоємців. Вона зазначила, що дівчата вже давно переїхали з дому і тепер у вони повністю самостійні.

На шоу Мішель зізналась, що після того, як Барак залишив посаду в 2017 році, родина Обами повернулася до приватного життя. Батьки максимально підготовували своїх дочок до дорослішання і говорили їм, що всього потрібно добиватись своїм зусиллями.

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Батько з доньками / Фото: instagram.com/barackobama

Мішель поділилась, що Малія та Саша просто чудові молоді жінки, які справлються з усіма обов'язками.

Мішель, Малія, Саша та Барак / Фото: instagram.com/michelleobama

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Окрім того, дружина Барка Обами промовилася, що в обох її дочок уже є бойфренди!

Тепер вони приводять додому дорослих чоловіків. Раніше це були просто плакати поп-гуртів на кшталт братів Джонас. А зараз у них є бойфренди та реальне життя, — розповіла Мішель.

Втім, вона не стала вдаватись до подробиць. Але до Мережі все-таки потрапила деяка інформація.

Як повідомляє Daily Mail, 20-річна Саша перебуває у стосунках з 24-річним сином голлівудського актора Кліфтона Пауелла. Дівчина зустріла своє кохання, коли переїхала до Лос-Анджелеса, кинувши навчання в університеті Мічигану і перейшовши в університет Південної Каліфорнії.

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Саша з хлопцем

Кліфтон-молодший є другою дитиною зірки фільму "Рей" і його дружини Кімберлі Крумс. Зараз хлопець працює комерційним директором, створюючи контент для Nike і Peloton. Також він пробував себе у ролі сценариста та режисера. У 2020 році Кліфтон написав короткометражний фільм, у якому знявся його тато.

Кліфтон з батьком / Фото: instagram.com/wonderwombman

Повідомляють, що Саша вже познайомила маму з бойфрендом. А ось чи зустрічався вже Кліфтон з батьком коханої – невідомо.

Старша донька Обамів вже багато років зустрічається з британцем Рорі Фаркухарсон. Пара познайомилася, коли Малія навчалася в Гарварді у 2017 році. Про хлопця інформації, на жаль немає. Відомо лише, що його батько — багатий інвестор із Лондона.

Малія з бойфрендом

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