Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Що з королевою?

Новий Ахтем

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Канадський гурт Simple Plan підтримав Україну новою піснею та зняв кліп з українським режисером

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 11:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канадські рок-музиканти приєдналися до підтримки України та присвятили протистоянню українського народу свою нову композицію, кліп до якої зняв українець

Музика давно стала не просто мистецтвом, а й способом донести до світу необхідний посил. З початком війни в Україні українські музиканти своєю творчістю намагаються привернути увагу світу до російської агресії. Наприклад, Пономарьов, DZIDZIO, Антитіла об'єдналися, щоб підняти бойовий дух нашої армії.

Приєдналися до "артоборони" й канадські музиканти з гурту Simple Plan. Рок-гурт записав нову пісню Wake Me Up.

Реклама

Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, ми відчули себе такими розбитими та безсилими. Вплив на маленьких дітей та сім'ї був особливо руйнівним, і ми захотіли зробити щось, щоб допомогти, – поділилися музиканти.

Ідея створення кліпу виникла у музикантів після спілкування з їхнім добрим другом та режисером українського походження Дженсеном Ноєном.

Ми відчували, наскільки важливими та особистими були для нього події в Україні, і звідти народилася концепція відео. Було дуже незвично бачити, як вся ця талановита українська команда зібралася разом для цієї справи та створила таке зворушливе, емоційне музичне відео. Ми віримо в силу музики і сподіваємось, що це відео позитивно вплине і збере якнайбільше грошей для мешканців України, – розповіли рок-виконавці.

Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти