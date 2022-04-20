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Канадская группа Simple Plan поддержала Украину новой песней и сняла клип с украинским режиссером

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 11:11
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Канадские рок-музыканты присоединились к поддержке Украины и посвятили противостоянию украинского народа свою новую композицию, клип к которой снял украинец

Музыка давно стала не просто искусством, но и способом донести миру необходимый посыл. С началом войны в Украине украинские музыканты своим творчеством пытаются привлечь внимание мира к российской агрессии. Например, Пономарев, DZIDZIO, Антитіла объединились, чтобы поднять боевой дух нашей армии.

Присоединились к "артобороне" и канадские музыканты из группы Simple Plan. Рок-группа записала новую песню Wake Me Up.

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Когда мы увидели первые кадры с войны в Украине, мы почувствовали себя такими разбитыми и бессильными. Влияние на маленьких детей и семьи было особенно разрушительным, и мы захотели сделать что-то, чтобы помочь, – поделились музыканты.

Идея создания клипа возникла у музыкантов после общения с их хорошим другом и режиссером украинского происхождения Дженсеном Ноеном.

Мы чувствовали, насколько важными и личными были для него события в Украине, и оттуда родилась концепция видео. Было очень необычно видеть, как вся эта талантливая украинская команда собралась вместе для этого дела и создала такое трогательное, эмоциональное музыкальное видео. Мы верим в силу музыки и надеемся, что это видео окажет положительное влияние и соберет как можно больше денег для жителей Украины, – рассказали рок-исполнители.

Напомним, ранее группа THE HARDKISS выпустила актуальный трек "Як ти?"

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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