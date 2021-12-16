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Кіану Рівз вперше пояснив легендарний мем, де він сидить на самоті на лавочці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 10:47
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Напевно усі шанувальники "Матриці" хоч раз бачили в соцмережах вірусне фото з сумним актором, яке стало мемом. Рівз вперше розповів, чому він в печалі на світлині
Кіану Рівз на шоу Стівена Кольбера пояснив мем із сумним собою.
Кіану Рівз на шоу Стівена Кольбера пояснив мем із сумним собою. / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

У далекому 2010 році папараці "зловили" Кіану Рівза, який вже готується до Нового року, коли той, сидів на лавці. У руках актор тримав шматок сендвіча, а погляд його був вкрай засмученим.

Це фото одразу розлетілось Мережею. Його стали називати "Сумний Кіану". Такий унікальний кадр надихнув користувачів на створення численних фотожаб (ви напевно їх бачили, кортаючи стрічку на якомусь сайті).

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Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. | Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. / Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. | Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. / Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. | Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. / Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. | Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. / Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. | Фото: Instagram
Мем про Кіану Рівза став вірусним в Мережі. / Фото: Instagram
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За ці 20 років існування мему, Кіану жодного разу не висловився про нього. І ось настав момент, який так чекали фани – 57-річний кумир мільйонів вперше вирішив пояснити цей кадр.

У шоу Стівена Кольбера The Late Show Рівз зізнався, він тоді зовсім не сумував, а просто....дуже хотів їсти!

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Я просто їм сендвіч! Я про щось думав у той момент, було багато думок. І я був дуже голодний, – пояснив артист.

До речі, з Кіану часто роблять забавні меми. Наприклад, про вбивство собак або про про те, не існує людей, які не люблять Рівза. Втім, чому він настільки популярний у мемотворців – невідомо нікому, окрім них самих.

Нагадаємо, що вже 22 грудня у кінотеатрах вийде прем'єри культового фільму "Матриця: Воскресіння" з Кіану Рівзом та Керрі-Енн Мосс у головних ролях. Втім, виконавці головних ролей у легендарній стрічці возз'єдналися не лише на знімальному майданчику, а й на сторінках глянцю.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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