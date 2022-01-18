Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження: Пишаюсь нашою дружбою

Філіп Кіркоров вирішила привітати Олю Полякову, опублікувавши у Instagram відео. Співак показав кілька кадрів із спільного виступу в Дубаї, та пародію Полякової на Кіркорова в одному із шоу. Побажання співачці Філіп написав українською мовою.
Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга!
Номер 1! Майбутня королева "Євробачення"! Вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп.
Зазначимо, Оля Полякова та Філіп Кіркоров дружать вже багато років . Минулого року артисти навіть разом виступили на фестивалі в Дубаї, через що спалахнув скандал. Оля Полякова не стала мовчати та різко відповіла на критику своєї дружби зі співаком.
Далі по темі
Нагадаємо, після численних висловлювань про те, "чий Крим", а також його незаконне відвідування Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України.