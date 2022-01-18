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Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження: Пишаюсь нашою дружбою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 10:47
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Вчора Оля Полякова відзначала день народження. Багато зірок привітала співачку зі святом, Філіп Кіркоров теж присвятив українській артистці піст
Філіп Кіркоров привітав Олю Полякову з днем народження
Філіп Кіркоров привітав Олю Полякову з днем народження / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Філіп Кіркоров вирішила привітати Олю Полякову, опублікувавши у Instagram відео. Співак показав кілька кадрів із спільного виступу в Дубаї, та пародію Полякової на Кіркорова в одному із шоу. Побажання співачці Філіп написав українською мовою.

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Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга!
Номер 1! Майбутня королева "Євробачення"! Вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного, здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням дівчаткам. Твій друг Король Сонця, Філіп.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, Оля Полякова та Філіп Кіркоров дружать вже багато років . Минулого року артисти навіть разом виступили на фестивалі в Дубаї, через що спалахнув скандал. Оля Полякова не стала мовчати та різко відповіла на критику своєї дружби зі співаком.

Полякова і Кіркоров
Полякова і Кіркоров / Фото: Instagram

Нагадаємо, після численних висловлювань про те, "чий Крим", а також його незаконне відвідування Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України.

Еліна Пелешенко
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