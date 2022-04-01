Кінець лакшері життя для всіх мовчазних "голубів миру": Бледанс доводиться самій мити унітази

Тепер усі, хто підтримують кривавий режим Путіна, на своїй шкурі відчують відповідальність за злочини

Евеліна Бльоданс жаліється, що все доводиться робити самій / Фото: открытые источники

Війна в Україні, яку розпочав Путін проти українського народу, показала всім і кожному, хто зараз є хто. І жителі, і знаменитості визначилися з позицією. Або ти називаєш війну війною, або стаєш співучасником кривавого режиму. Однією з тих, хто мовчить, стала актриса Евеліна Бльоданс, яка народилася в Криму. Артистка у день початку війни не висловилася проти і не назвала злочинців, а тепер нарікає на життя.

У недавньому інтерв'ю "КП.ру" Евеліна Бльоданс розповіла, що тепер їй доводиться самостійно господарювати. А все тому, що через напад Росії на Україну її помічниця-українка поїхала до Німеччини. Очевидно, жінка не захотіла і більше дня проводити в країні-агресорі.

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Евеліна Бльоданс / Фото: instagram.com/bledans

Тепер же "бідна" Бледьонс, що звикла до мальдівських відпусток, сама освоює прання, прасування, прибирання та вивчає, що і де в її будинку лежить. Понад те, вона сама тепер унітази.

Останній місяць я все роблю сама, учора навіть уперше мила унітаз. Справа в тому, що поки я була на Мальдівах, моя помічниця втекла до Німеччини. Навіть не пояснила.

Але далі більше! У РФ незабаром будуть такі дефіцити, що і "зіркам" доведеться на цінники дивитись. Нещодавно про це говорили Ксенія Бородіна і Лоліта Мілявська.

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Ціна за підтримку війни в Україні та небажання на це вплинути буде дуже високою.

Зазначимо, що раніше, у 2015 році, Бледанс говорила, що Крим ніколи не був українським. Анексію вона називала поверненням півострова до складу РФ і називала цей злочин позитивним фактом.

Також нагадаємо, рашист Басков заступився за Нетребка, яку вигнали з Metropolitan Opera.

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