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Копія мама: Галкін поділився рідкісними світлинами дітей Пугачової

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 16:37
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Близнюки Ліза та Гаррі ростуть дуже швидко і все більше стають схожими на своїх біологічних батьків
Максим Галкін показав нові світлини близнюків Гаррі та Лізи
Максим Галкін показав нові світлини близнюків Гаррі та Лізи / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Багато років тому Примадонна заморозила свої яйцеклітини. Пізніше Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін скористалися послугами сурогатної матері та у 2013-му на світ з'явилися близнюки Ліза та Гаррі.

Дітей Алли Борисівни в Мережі просто обожнюють. Знімки з ними набирають рекордні кількості лайків та коментарів, а Максим Галкін із радістю ділиться новим контентом за участю доньки та сина. З ними, до речі, часто порівнюють дітей Філіпа Кіркорова.

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Напередодні зірковий батько опублікував у Instagram-профілі серію нових світлин з підрослими Лізою та Гаррі. З віком діти дедалі більше схожі на Аллу та Максима.

Гаррі та Ліза Галкіни
Гаррі та Ліза Галкіни / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На знімках діти позують у різних вбраннях – від класичних до спортивних.

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Ліза Галкіна все більше стає схожою на Алла Борисівну
Ліза Галкіна все більше стає схожою на Алла Борисівну / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Растуть дітлахи. Як час летить" , – підписав фотографії Максим Галкін. Неважко помітити зміни, що відбулися з дітьми.

Син Пугачової та Галкіна – Гаррі
Син Пугачової та Галкіна – Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Ліза та Гаррі навчаються у престижній школі, за яку їхні батьки платять близько одного мільйона гривень на рік. Вони грають на музичних інструментах та знають англійську і французьку мови.

Як виглядають діти Пугачової та Галкіна
Як виглядають діти Пугачової та Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Раніше Пугачова показала, як Максим Галкін катається з дітьми з гірки і це відео підірвало Мережу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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