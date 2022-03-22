Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнєва у Польщі

Сінді з нами!

Весілля Джіні

Пісня Сєрги

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Королева сама миє посуд? Британський монарх випустила миючий засіб під своїм брендом

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Складно уявити, що королева Єлизавета II миє посуд, але вона точно турбується про своїх підданих, тому випустила новий продукт під своїм брендом
Прихильники з нетерпінням чекають новинку
Прихильники з нетерпінням чекають новинку / Фото: Getty Images, открытые источники

Не секрет, що британський монарх вже виробляє власний кетчуп та парфум для собак, а тепер у цьому списку з'явиться ще одна новинка – засіб для миття посуду The Natural Dish Wash, випущений під королівським брендом Sandringham Royal Estate.

Як повідомляє Daily Mail, він створений з рослинних інгредієнтів, вирощених на території Норфолку. Запах засобу передає аромати узбережжя. Щодо ціни, за одну пляшечку у розмірі 500 мл потрібно буде заплатити 14,99 фунтів. В гривнях це більше 580 грн.

Реклама
миючий засіб від королеви

Поки що засіб не доступний до продажу, але шанувальники королівської сім'ї вже з нетерпінням чекають на його випуск. Тому варто очікувати грандіозного продажу.

До речі, за словами королівського біографа Гаррі Маунта та дворецького Пола Баррелла, королева Єлизавета II просто обожнює мити посуд. У це важко віриться, але Баррелл зазначає, як після кожного відвідування маєтку Балморал королева сама береться за миття тарілок. Тепер вона зможе мити посуд вже зі своїм миючим засобом.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Реклама

Також зараз обговорюють новини про те, що італійці Maneskin не приїдуть до Росії в рамках туру.

Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти