Королева сама миє посуд? Британський монарх випустила миючий засіб під своїм брендом

Складно уявити, що королева Єлизавета II миє посуд, але вона точно турбується про своїх підданих, тому випустила новий продукт під своїм брендом

Прихильники з нетерпінням чекають новинку / Фото: Getty Images, открытые источники

Не секрет, що британський монарх вже виробляє власний кетчуп та парфум для собак, а тепер у цьому списку з'явиться ще одна новинка – засіб для миття посуду The Natural Dish Wash, випущений під королівським брендом Sandringham Royal Estate.

Як повідомляє Daily Mail, він створений з рослинних інгредієнтів, вирощених на території Норфолку. Запах засобу передає аромати узбережжя. Щодо ціни, за одну пляшечку у розмірі 500 мл потрібно буде заплатити 14,99 фунтів. В гривнях це більше 580 грн.

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миючий засіб від королеви

Поки що засіб не доступний до продажу, але шанувальники королівської сім'ї вже з нетерпінням чекають на його випуск. Тому варто очікувати грандіозного продажу.

До речі, за словами королівського біографа Гаррі Маунта та дворецького Пола Баррелла, королева Єлизавета II просто обожнює мити посуд. У це важко віриться, але Баррелл зазначає, як після кожного відвідування маєтку Балморал королева сама береться за миття тарілок. Тепер вона зможе мити посуд вже зі своїм миючим засобом.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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