Королева сама миє посуд? Британський монарх випустила миючий засіб під своїм брендом

Не секрет, що британський монарх вже виробляє власний кетчуп та парфум для собак, а тепер у цьому списку з'явиться ще одна новинка – засіб для миття посуду The Natural Dish Wash, випущений під королівським брендом Sandringham Royal Estate.
Як повідомляє Daily Mail, він створений з рослинних інгредієнтів, вирощених на території Норфолку. Запах засобу передає аромати узбережжя. Щодо ціни, за одну пляшечку у розмірі 500 мл потрібно буде заплатити 14,99 фунтів. В гривнях це більше 580 грн.
Поки що засіб не доступний до продажу, але шанувальники королівської сім'ї вже з нетерпінням чекають на його випуск. Тому варто очікувати грандіозного продажу.
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До речі, за словами королівського біографа Гаррі Маунта та дворецького Пола Баррелла, королева Єлизавета II просто обожнює мити посуд. У це важко віриться, але Баррелл зазначає, як після кожного відвідування маєтку Балморал королева сама береться за миття тарілок. Тепер вона зможе мити посуд вже зі своїм миючим засобом.
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