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46-річна Мілла Йовович показала округлений животик

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 11:14
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Шанувальники 46-річної Мілли Йовович заінтриговані новиною про четверту вагітність голлівудської актриси. На світському заході зірка показала животик

Мілла Йовович, яка нещодавно відсвяткувала свій 46-й день народження, і її чоловік режисер Пол Андерсон також скоро знову стануть батьками.

Голлівудська актриса не часто є гостею на світських заходах, але нещодавно вона все ж таки відвідала церемонію Гільдії візажистів і стилістів з волосся в Беверлі-Хіллз, а потім зазирнула на відкриття клубу Prada Mode у Лос-Анджелесі.

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Під час обох заходів фанати звернули увагу на те, що у Йововича помітно округлився животик.

Міла Йовович показала живіт, що округлився.
Міла Йовович показала живіт, що округлився.

Актриса постаралася приховати свій цікавий стан сукнями вільного крою, але на фото від папараці видно, що незабаром у зіркової пари може з'явитися ще один малюк.

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Міла Йовович із чоловіком Пітером Андерсоном
Міла Йовович із чоловіком Пітером Андерсоном

Зараз Мілла Йовович одружена з американським режисером Полом Андерсоном, з яким познайомилася на зйомках фільму "Оселя зла".

Міла Йовович натякнула на вагітність
Міла Йовович натякнула на вагітність

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Подружжя вже виховує трьох дочок Евер Габо, Дешілл Іден та Ошин Ларк. Молодшій дочці Йовович та Андерсона нещодавно виповнилося два роки.

До речі, раніше ми розповідали про особисте життя Мілли Йовович. Відомо, що акторка тричі виходила заміж. Втім, два шлюби виявилися "провальними".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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