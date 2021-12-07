Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚑 Трагічна ДТП під Черніговом Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн ⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Як Христина Асмус виглядала до популярності – дивимося рідкісне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відома російська актриса вирішила в Instagram поностальгувати та поділилася у себе в Instagram знімком, на якому їй 14 років
Христина Асмус показала рідкісне дитяче фото
Христина Асмус показала рідкісне дитяче фото / Фото: instagram.com/asmuskristina

Нещодавно Христина Асмус поділилася свіжим фото з колегами з серіалу "Інтерни" ", а тепер порадувала підписників фото із сімейного архіву. Актриса показала, як виглядала у 14 років.

На фото майбутня зірка позувала у костюмі з єгипетськими мотивами.

Реклама

Я була дуже закрита, сором'язлива, закомплексована, у мене майже не було друзів, – поділилася Христина.

/ Фото: instagram.com/asmuskristina

У себе в Instagram Асмус також розповіла історію, як хотіла потоваришувати з дівчинкою на ім'я Люся з танцювального гуртка. Вона вже мала найкращу подругу, якій вона все розповідала. Христина зважилася посварити подруг. Коли вона гадала Люсі на дружбу, сказала, що їй треба триматися подалі від тієї подруги. Потім майбутня актриса про цей свій обман шкодувала.

У коментарях багато хто зазначив, що Христині дуже йде бути брюнеткою.

Реклама
  • "Вам іде бути чорненькою"
  • "Вау, яка красуня"
  • "Вона схожа на Наталі Портман із фільму Леон"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки" Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти