Хто такі Юлія Пересільд і Клим Шипенко, які полетіли в космос на зйомки фільму

Сьогодні в космос відправився космічний корабель, на борту якого знаходяться актори Юлія Пересільд і Клим Шипенко. На МКС вони будуть знімати кіно

Юлія Пересільд/Клим Шипенко / Фото: instagram.com/juliaperesild/, instagram.com/klim_shipenko

До моменту написання цього матеріалу корабель з російськими акторами вже вийшов на навколоземну орбіту. Згідно з планом, він направляється на Міжнародну космічну станцію, де будуть зняті 30 хвилин матеріалу для фільму "Виклик".

Актори проходили відбір і підготовку, щоб відправитися в космос. Там вони пробудуть близько 10-ти днів. Запуск корабля був здійснений з найбільшого в світі космодрому Байконур.

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Що відомо про Юлію Персільд і Клима Шипенка

Юлія Персільд – російська акторка театру і кіно. Їй 37 років, вона родом з Пскова. Персільд зіграла головну роль (радянську жінку-снайпера Людмилу Михайлівну Павличенко) у фільмі "Битва за Севастополь" 2015 року.

Юлія Персільд в "Битві за Севастополь" / Кадр з відео

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Юлія виховує двох дочок – Анну і Марію. Батько дівчаток – режисер Олексій Учитель, який старший за Персільд на 33 роки.

Юлія Персільд з дочками / Фото: instagram.com/juliaperesild

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Персільд і Учитель не одружені. Зі своєю першою дружиною режисер офіційно не розлучений, у них також є син.

Олексій Учитель / Фото: instagram.com/alexey.uchitel

Клим Шипенко – актор, режисер і продюсер. Його головною і найуспішнішою режисерською роботою вважається картина "Холоп", яка стала найкасовішою в РФ і СНД.

Актор і режисер Клим Шипенко / Фото: instagram.com/klim_shipenko

Шипенку 38 років, у нього є дружина – Соня Карпуніна – вона теж знімається в кіно. У 2014 році у пари народилася дочка Климентина.

Дочка Клима Шипенка в юному віці пішла в модельне агентство / Фото: instagram.com/klim_shipenko

Клим Шипенко навчався в каліфорнійському університеті в Нортриджі на факультеті кіновиробництва. Працював на "Первом канале", зняв фільм "Текст" з Петровим, Янковським і Асмус, та не менш успішну картину "Салют-7".

Про що фільм виклик?

Жанр фільму "Виклик" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, жінка-лікар протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що знаходиться на МКС (Міжнародній космічній станції).

У космосі пройдуть зйомки фільму "Вызов" / Фото: instagram.com/juliaperesild/

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