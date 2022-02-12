Леонардо Ді Капріо накинувся на фастуфуд, а Мадонна засвітилася з набряклим лицем: ТОП-5 фото папарацці

Усі ми маємо невдалі кадри. То ракурс не той, то світло не таке, то просто застали зненацька ... А уявіть, як зіркам, за якими стежать 24/7

Зірки, яких папараці застали зненацька. / Фото: Getty Images

Стати знаменитим та кумиром мільонів, напевно, мріють усі – розкішне життя, слава, гроші... Але, не забуваємо, що популярність має і зворотний бік — всюдисущі папараці постійно намагаються отримати ексклюзивний кадр, і часто він виходить невдалий. То Наталі Портман "спіймали" без мейку, то Леонардо Ді Капріо – зовсім не у формі.

Сайт "Сьогодні" зібрав ТОП-5 випадків, коли фотографи застали знаменитостей прям таки зненацька.

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Брітні Спірс

Усі ми знаємо, через яке пекло довелось пройти поп-діві, що з нею сталось за ці роки та які скандали навколо її ім'я були. Брітні була і залишається в центрі уваги, тож папараці завжди намагаються сфотографувати зірку у "найкращому" образі.

Брітні Спірс / Фото: Instagram

Леонардо Ді Капріо

Зірка "Титаніку" подарував своїм фанам ще один чудовий мем! Папараці "спіймали" актора, коли той насолоджувався фастфудом. Лео спробував сховатися від уваги сторонніх за капюшоном. Але фотографи впізнали його одразу ж і не залишили у спокої.

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Леонардо Ді Капріо / Фото: Instagram

Арнольд Шварценеггер

Актора ловили, коли він пересувався під час карантину по Лос-Анджелесі на велосипеді, а згодом – на армійському позашляховику HMMWV. До речі, коли Арнольд їздив на авто, то у кадрі він з'явився у синіх шортах і сірій футболці з принтом дощок для серфінгу.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

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Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Здається, тут коментарі зайві. Ця парочка постійно перебуває у центрі уваги після возз'єднання.

Бен Аффлек і Джей Ло / Фото: Getty Images

Мадонна

Епатажна зірка також вміє порадувати папараці. Одного разу її сфотографували під час велопрогулянки, а згодом її "спіймали" в одному з театрів Чикаго, чесно кажучи, не у зовсім привабливому вигляді. За рахунок кількох уколів краси та філерів обличчя артистки було набрякле.

Мадонна / Фото: Instagram

Це лише декілька випадків, коли папараці зненацька застають селебретіс. Повірте, їх значно більше.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явились фото вагітної Ріанни.