Леонардо Ді Капріо показав жертв війни в Україні та закликав їм допомогти: Вони втратили все!

Україна й надалі продовжє отримувати допомогу від світових зірок. Днями Стінг пожертував українцям кошти та надіслав гуманітарну допомогу, а Джоан Роулінг надіслала понад мільйон доларів постраждалим дітям.
Водночас Леонаро Ді Капріо вирішив поширити контакти організацій, куди можна перерахувати кошти на допомогу.
У Instagram актор присвятив допис людям, які постраждали від війни в Україні, розпочату росією.
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Жертви війни в Україні втратили все, від тих, кого люблять, до базових речей для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей, – написав Лео.
Раніше у Мережі поширилась інформація, мов Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів українській армії. Втім, експерти одразу зрозуміли, що щось тут не так.
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