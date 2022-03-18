Леонардо Ді Капріо показав жертв війни в Україні та закликав їм допомогти: Вони втратили все!

Голлівудський актор вирішив підтримати людей, які постраждали через вбивцю – путіна

Леонардо Ді Капріо присвятив українцям допис у своєму Instagram. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна й надалі продовжє отримувати допомогу від світових зірок. Днями Стінг пожертував українцям кошти та надіслав гуманітарну допомогу, а Джоан Роулінг надіслала понад мільйон доларів постраждалим дітям.

Водночас Леонаро Ді Капріо вирішив поширити контакти організацій, куди можна перерахувати кошти на допомогу.

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У Instagram актор присвятив допис людям, які постраждали від війни в Україні, розпочату росією.

Жертви війни в Україні втратили все, від тих, кого люблять, до базових речей для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей, – написав Лео.

Раніше у Мережі поширилась інформація, мов Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів українській армії. Втім, експерти одразу зрозуміли, що щось тут не так.

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