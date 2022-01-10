Зірка радянського кіно Леонід Куравльов потрапив до реанімації з коронавірусом

Здоров'я зірки "Афоні" та "Іван Васильович змінює професію" сильно похитнулося напередодні Різдва. 85-річний артитст опинився у реанімації

Актора радянського кіно Леоніда Куравльова госпіталізували до реанімації 6 січня. Наразі Куравльов перебуває у реанімації однієї з московських лікарень.

Як відомо, артист вступив до лікарні із серйозними скаргами на проблеми з диханням. У коментарі виданню СтарХіт Співробітники лікарні повідомили, що у актора позитивний тест на коронавірус.

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Він на кисні, оскільки що легені уражені, під цілодобовим наглядом медиків. Сатурація прийшла в норму, температура знижена, як тиск, – повідомили інсайдери.

Також стало відомо, що Куравльов страждав на гіпертонію. Влітку в нього стався напад, під час якого він знепритомнів.

Нині за станом Куравльова спостерігають його донька та син, Катерина та Василь. Останнім часом артист жив разом із донькою у його московській квартирі.

Після смерті дружини Ніни у 2012 році, актор став вести потайливий спосіб життя і перестав спілкуватися з колегами, а також зніматися у кіно.

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Куравльов досі дуже болісно переживає втрату, тому не виключено, що деякі проблеми зі здоров'ям актора могли початися у нього на тлі стресу.

Раніше стало відомо, що 68-річна радянська актриса Олена Проклова опинилася у лікарні з інсультом .