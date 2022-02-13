Улюблена українка Ван Дамма готується зустрічати День закоханих із його батьками у Бельгії

Таємна дівчина голлівудського актора натякнула на добрі стосунки з батьками коханого. Каверіна та Ван Дамм їдуть до Бельгії на День святого Валентина

Дівчина Ван Дамма Олена Каверіна, яка нещодавно похвалилася розкішним годинником за 700 тисяч гривень, розповіла, як святкуватиме День закоханих.

На запитання своїх фоловерів в Instastories Каверіна розповіла, що на свято планує вирушити до Бельгії.

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Обід вчотирьох, з його батьками у Бельгії. Увечері будемо в Парижі, – відповіла дівчина.

Скріншот – instagram.com/alenak705

Як відомо, Жан-Клод Ван Дамм бельгієць, родом із муніципалітету Беркем-Сент-Агат Брюссельського столичного регіону. Батьки зірки голлівудських бойовиків також живуть у Бельгії.

Судячи з історії Каверіної, можна помітити, що вона вже знайома з батьками свого обранця і вони не проти того, що їхній одружений син стільки років має стосунки на стороні.

Нагадаємо, що Олена Каверіна та Жан-Клод Ван Дамм познайомилися ще 10 років тому під час відпочинку на курорті. З того часу всі тільки й говорять про роман голлівудського актора та українки з Кривого Рогу. Каверіна регулярно хвалиться розкішним життям та дорогими подарунками від актора у соцмережах.

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Проте роман з Оленою не єдиний в історії життя Ван Дамма. Раніше ми писали, як склалося особисте життя знаменитого актора і з ким були його найгучніші романи.