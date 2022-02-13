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Любимая украинка Ван Дамма готовится встречать День влюбленных с его родителями в Бельгии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 февраля, 13:40
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Тайная девушка голливудского актера намекнула на хорошие отношения с родителями возлюбленного. Каверина и Ван Дамм едут в Бельгию на День святого Валентина

Девушка Ван Дамма Алена Каверина, которая недавно похвасталась роскошными часами за 700 тысяч гривен, рассказала, как будет праздновать День влюбленных.

На вопросы своих фолловеров в Instastories Каверина рассказала, что на праздник планирует отправиться в Бельгию.

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Обед вчетвером, с его родителями в Бельгии. Вечером будем в Париже, – ответила девушка.

Скриншот – instagram.com/alenak705

Как известно, Жан-Клод Ван Дамм бельгиец, родом из муниципалитета Беркем-Сент-Агат Брюссельского столичного региона. Родители звезды голливудских боевиков тоже живут в Бельгии.

Судя по истории Кавериной, можно заметить, что она уже знакома с родителями своего избранника и они весьма не против того, что их женатый сын столько лет имеет отношения на стороне.

Напомним, что Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм познакомились еще 10 лет назад во время отдыха на курорте. С тех пор все только и говорят о романе голливудского актера и украинки из Кривого Рога. Каверина регулярно хвастается роскошной жизнью и дорогими подарками от актера в соцсетях.

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Однако роман с Аленой не единственный в истории жизни Ван Дамма. Ранее мы писали, как сложилась личная жизнь знаменитого актера и с кем были его самые громкие романы.

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Мария Коробова
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