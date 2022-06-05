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Любові Успенській світить три роки в'язниці за неадекватний вчинок

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 09:52
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Артистка-путіністка вляпалась у серйозний скандал. Наслідки для співачки можуть бути плачевними
Любов Успенській загрожує ув'зянення за побиття сусідського песика
Любов Успенській загрожує ув'зянення за побиття сусідського песика / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями російська співачка Любов Успенська побила собаку своєї сусідки до такого стану, що чотирьохлапий тепер потребує серйозної операції. Ймовірно, артистка сподівалася, що про цю історію ніхто не дізнається, але інцидент швидко набув розголосу та набирає лише обертів.

Ба більше, 68-річна співачка влаштувала словесну перепалку з господинею песика, яка, довго не роздумуючи, звернулась до адвоката Олександра Добровінського, щоби той допоміг покарати Успенську через суд.

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Відео побиття пса зафільмувати не вдалося. Але у Мережі з'явився ролик, на якому Успенська матюкається на сусідку та погрожує їй.

Юрист зізнавався, що спочатку він пропонував Любов Успенській вирішити конфлікт мирним шляхом, але та не пішла на поступки. За словами Добровінського, він пропонував оплатити співачці операцію песику, який ледь не втратив око та просто вибачитись перед його господинею. Проте Успенська, як не дивно, лише нахамила у відповідь, повідомляє Telegram-канал Mash.

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Я довго чекала – раптом людина одумається. І прийде вирішити питання по-сусідки. Тепер ми хочемо лише справедливості та вирішення питання за законом, – заявила господиня французького бульдога Юлія.

Добровінський запевняє, якщо Успенську визнають винною у суді, то вона може сісти за ґрати на декілька років за статтею про жорсткое поводження з тваринами.

Мої клієнти хочуть, щоб усе було за законом. А згідно із законом може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Щоб відомі люди не забували, що перед законом усі рівні, – заявив адвокат.

Успенська любить створювати сама собі проблеми, тож до скандалів їй не звикати. Нещодавно вона публічно назвала Моргенштерна "г*вном" та "забороненим плодом", який потрібно прибирати.

Раніше співачка нарвалась на критику, знявши у своєму кліпі скандальну російську акторку.

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Зазначимо, Любов Успенська народилася в Києві та часто давала концерти в Україні. Ба більше, співачка заявляла, що не вважає себе російською зіркою, адже має американське громадянство. Втім, під час повномасштабної війни РФ проти України вона так і не наважилася озвучити свою позицію та засудити рашистських окупантів за їхні звірства.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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