"Люди – прекрасні": актриса Віра Фарміґа зачитала вірш Симоненка на підтримку українців

Знаменита голлівудська актриса українського походження вкотре захоплюється українцями

Віра Фармига захоплюється мужністю українців / Фото: instagram.com/verafarmiga

Зараз Україна страждає від військовго вторгнення Росії. Ніхто з нас не міг і подумати, що ми житимемо в такий час, але реальність така – кожен на своєму місці намагається наблизити перемогу над російським окупантом. А ця стаття покликана подарувати додаткову порцію натхнення – цього разу від Віри Фарміґи.

Голлівудська актриса українського походження Віра Фарміґа знову підтримала українців у найпростіший час у сучасній історії. Вона зачитала вірш Василя Симоненка "Люди – прекрасні" українською мовою й опублікувала душевне відео в інстаграм, наголосивши, що дуже пишається єдністю та мужністю українського народу.

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"Ми відкрили наші серця та душі. Ми чуємо вас, бачимо вас. І ми солідарні з вами. Україна – прекрасна та вільна! Ви захищаєте прекрасну землю, боретесь і щодня повстаєте проти зла", – написала Віра Фарміґа.

Раніше артистка у соцмережі, привертаючи увагу всього світу до війни в Україні, вже публікувала численні пости на підтримку – зокрема уривок гімну України, фото того, що відбувається, радила американцям подивитися фільм "Зима у вогні".

Ми дякуємо актрисі за неоціненну підтримку у цей непростий момент!

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Для тих, хто не в курсі, відзначимо, що Віра Фарміґа народилася в штаті Нью-Джерсі у сім'ї емігрантів із України – Майкла та Любомири Фарміґи. До шести років Віра не говорила англійською, навчалася в українській греко-католицькій школі в місті Ньюарк, займалася українськими народними танцями у фольклорному танцювальному ансамблі Syzokryli та була вихованкою Пласту.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що італійці Maneskin не приїдуть до Росії з концертами у рамках туру.

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