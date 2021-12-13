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МакSім вагітна? Друзі співачки вперше прокоментували чутки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 09:42
В закладинки
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38-річна співачка МакSім після коми поступово повертається до колишнього життя. Артистка відвідала кілька світських заходів
У Мережі обговорюють вагітність МакSім
У Мережі обговорюють вагітність МакSім / Фото: instagram.com/maksimartist

Цього літа всі уважно стежили за станом здоров'я МакSім. Зараз співачка перебуває на реабілітації і поки що їй не можна записувати пісні. Але днями артистка відвідала "Золотий грамофон". Артистка для заходу обрала корсетну сукню. Деякі в Мережі почали обговорювати, що співачка, обираючи таке вбрання, намагалася приховати цікаве становище.

МакSім з'явилася на "Золотому грамофоні" і спровокували чутки про вагітність
МакSім з'явилася на "Золотому грамофоні" і спровокували чутки про вагітність / Фото: Instagram

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Тим більше, чутки про вагітність артистка з'являлися і після її появи на концерті телеканалу МУЗ-ТВ.

Вперше вагітність МакSим почали обговорювати після появи співачки на концерті телеканалу МУЗ-ТВ
Вперше вагітність МакSим почали обговорювати після появи співачки на концерті телеканалу МУЗ-ТВ / Фото: kp.ru

Сама МакSім ніяк не коментує чутки, а ось її друзі спростували домисли користувачів Мережі.

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Ні це не так. Марина важить лише 40 кілограмів, вона продовжує відновлюватися після ковіда. Вона сильно схудла під час хвороби, виглядає чудово, але поки що слабка. Яка вагітність? Це все вигадки, – сказали друзі МакSім у коментарі для kp.ru .

Нагадаємо, у співачки МакSім дві доньки. Старшу доньку Сашка вона народила у 2009 році. Батьком дівчинки є перший чоловік співачки, звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався.

Батьком молодшої є бізнесмен Антон Петров. Пара розлучилася незабаром після народження Маші. У жовтні молодшій дочці співачки виповнилося сім років.

МакSим із доньками
МакSим із доньками / Фото: instagram.com/maksimartist

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Що сталося з МакSім?

У червні співачку госпіталізували просто після концерту. У лікарні у Максим виявили ураження 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ та ввели у штучну кому.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

Раніше ми писали, що МакSім після перенесеної хвороби поїхала до Криму .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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