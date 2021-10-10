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Діти Пугачової і Галкіна все більше схожі на Аллу Борисівну – дивіться фото

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 08:56
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Максим Галкін поділився з підписниками новими фотографіями своїх близнюків. У вересні Лізі та Гаррі виповнилося по вісім років
Гаррі і Ліза Галкіни
Гаррі і Ліза Галкіни / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напевно, діти Алли Борисівни – найпопулярніші юні селебрітіс у російських користувачів Інстаграм. Під кожною їхньою новою світлиною за кілька хвилин з'являється величезна кількість коментарів – публіка безумовно любить Лізу і Гаррі.

Максим Галкін опублікував в соцмережі кілька знімків близнюків, знятих напередодні. Ліза одягнена в світлий костюм з укороченим піджаком і спідницею в складку, а Гаррі – у світлий жакет з сірими манжетами.

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Брат і сестра на знімках виглядають ну дуже мило. Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Фоловери Галкіна під постом залишили компліменти дітям і зазначили, що Ліза і Гаррі дуже схожі на свою маму.

  • "Які ж вони у вас красиві"
  • "Подорослішали красунчики"

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Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "Ліза просто копія мама. На тата, звичайно, теж схожі діти, але Ліза, мені здається, більше на маму. Такі гарні і світлі дітлахи"
  • "Чудові дітки"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

У вересні Лізі і Гаррі Галкіним виповнилося 8 років. Знамениті батьки влаштували свято в стилі "Зоряних воєн", а його організацією займалося агентство дитячих свят Phill Party, яке раніше належало Філіпу Кіркорову.

Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна
Філіпа Кіркорова не запросили на день народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Агентство Phill Party Кіркоров відкрив після народження дітей, Алли-Вікторії і Мартіна. За час свого існування компанія організувала кілька десятків вечірок для сімей зірок шоу-бізнесу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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