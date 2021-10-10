Діти Пугачової і Галкіна все більше схожі на Аллу Борисівну – дивіться фото

Напевно, діти Алли Борисівни – найпопулярніші юні селебрітіс у російських користувачів Інстаграм. Під кожною їхньою новою світлиною за кілька хвилин з'являється величезна кількість коментарів – публіка безумовно любить Лізу і Гаррі.
Максим Галкін опублікував в соцмережі кілька знімків близнюків, знятих напередодні. Ліза одягнена в світлий костюм з укороченим піджаком і спідницею в складку, а Гаррі – у світлий жакет з сірими манжетами.
Брат і сестра на знімках виглядають ну дуже мило. Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
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Фоловери Галкіна під постом залишили компліменти дітям і зазначили, що Ліза і Гаррі дуже схожі на свою маму.
- "Які ж вони у вас красиві"
- "Подорослішали красунчики"
- "Ліза просто копія мама. На тата, звичайно, теж схожі діти, але Ліза, мені здається, більше на маму. Такі гарні і світлі дітлахи"
- "Чудові дітки"
У вересні Лізі і Гаррі Галкіним виповнилося 8 років. Знамениті батьки влаштували свято в стилі "Зоряних воєн", а його організацією займалося агентство дитячих свят Phill Party, яке раніше належало Філіпу Кіркорову.
Агентство Phill Party Кіркоров відкрив після народження дітей, Алли-Вікторії і Мартіна. За час свого існування компанія організувала кілька десятків вечірок для сімей зірок шоу-бізнесу.
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