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Співачка МакSим у першому після коми інтерв'ю запевнила, що з нею все гаразд

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 09:05
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Ведучий Іван Ургант поспілкувався телефоном з МакSим, яка нещодавно вийшла з коми і поцікавився, яким було перше бажання артистки після того, як вона прийшла до тями
МакSим поспілкувалася з Іваном Ургантом і розповіла про своє самопочуття
МакSим поспілкувалася з Іваном Ургантом і розповіла про своє самопочуття / Фото: Скріншот з YouTube

У розмові з МакSим Ургант зазначив, що вся країна хвилювалася за співачку і молилася про її якнайшвидше одужання. Вона ж пожартувала, що на ній "все загоюється, як на собаці". А днями Максим вперше після виписки з'явилася на публіці.

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Ведучий поставив Марині питання про те, яке було її перше бажання після того, як вона прийшла до тями в лікарні.

Мене запитали, чого б я зараз хотіла найбільше. Я сказала: роял-чізбургер, соус кисло-солодкий і колу без льоду, – відповіла МакSим.

Співачка МакSим вийшла з коми
Співачка МакSим вийшла з коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Іван Ургант побажав МакSим здоров'я і запросив у студію програми, в той момент зал вирішив підтримати співачку і заспівав для неї кілька рядків з пісні "Знаешь ли ты".

Напередодні російський співак Данко заявив, що вся історія з госпіталізацією та штучною комою МакSим – це піар, а насправді артистка лікувалася від алкоголізму.

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Він не вірить, що Максим так швидко прийшла до тями після коми і навіть прийшла з донькою 1 вересня до школи.

МакSим після коми
МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

У серпні співачку виписали з лікарні. Зараз вона проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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