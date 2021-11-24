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Мама Брітні Спірс хоче помиритися з дочкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 10:18
В закладинки
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Нещодавно Брітні Спірс заявила, що саме її мамі Лінн Спірс належала ідея позбавити дочку всіх прав та віддати її під опіку
Лінн Спірс намагається налагодити стосунки з дочкою
Лінн Спірс намагається налагодити стосунки з дочкою / Фото: Getty Images

Після того, як співачка здобула довгоочікувану свободу, вона не хоче нічого знати про своїх родичів. Брітні вважає, що у всьому тому винна її мама . Сам Лінн Спірс не коментувала зізнання дочки. Але як розповідають інсайдер, мама співачки намагається примиритися з дочкою.

Як пише TMZ, Лінн Спірс приїхала до Лос-Анджелеса, щоб провести День Подяки з сином Браяном, також вона сподівається побачитися з Брітні.

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Співачка Брітні Спірс з матір'ю
Співачка Брітні Спірс з матір'ю / Фото: Getty Images

За інформацією інших джерел, мати артистки вже намагалася зустрітися з донькою за кілька днів до фінального суду, але Брітні відмовилася впускати Лінн на поріг свого будинку. Про це пише Page Six.

Що було з Брітні Спірс?

13 років Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька та його помічників. Артистка не могла самостійно приймати важливі рішення у своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном та виступати на сцені. Вона тривалий час дистанційно виступала у суді та просила "повернути їй нормальне життя".

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Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

Умови опікунства над Брітні трималися в таємниці – не було чіткого пояснення, згідно з яким вже понад 10 років артистка не могла розпоряджатися власним життям та фінансами. Здебільшого всі списують на проблеми психічного здоров'я поп-зірки.

У своєму позові Спірс благала суддю припинити опікунство, назвавши його "образливим", і розповіла, що протягом багатьох років співачку змушували пити протизаплідні пігулки та приймати ліки проти її волі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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