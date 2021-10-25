Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Трагедія з Болдвіном

Розлучення DZIDZIO

Look'и принцес

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Мама Моргенштерна вірить в інопланетян: Кожна дитина від народження бачить це (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 17:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марина Валєєва взяла участь в інтерв'ю свого зіркового сина із Ксенією Собчак. У розмові з журналісткою мама Алішера зізналася, що вірить у існування позаземного розуму
Мама Моргенштерна зізналася, що вірить в інопланетян
Мама Моргенштерна зізналася, що вірить в інопланетян / Фото: YouTube

Інтерв'ю з Моргенштерном та його родиною Собчак, яка нещодавно потрапила у смертельну ДТП, записала до і під час весілля репера. Моргенштерн та Ділара влаштували свято 31 серпня в центрі Москви.

До речі весілля коштувало Алішеру 6,6 мільйонів гривень. Та повернемось до інтерв'ю.

Реклама

У двогодинній бесіді Ксенія говорила з Моргенштерном про його кар'єру, плани, весілля, стосунки з мамою і навіть влаштувала йому сеанс терапії з психологом.

Моргенштерн дав інтерв'ю Ксенії Собчак / Фото: YouTube

Реклама

Мама скандального артиста розповіла про хвороби її сина у дитинстві, а також здивувала Собчак заявою про те, що вірить у "інший розум". Цікаво, що Ксенія із серйозним лицем намагалася з'ясувати у марини Валєєвої як, на її думку, виглядають "прибульці".

Я знаю, що вони є. Але я не хочу про це говорити, бо подумають, що мама теж накурилася... Це не езотерика, це не релігія, це фізика. Те, що я бачу, наприклад, у повітрі, хочу про це поговорити. Кожна дитина з народження бачить це постійно, ці заряди електричні, – сказала мама Моргенштерна.

Марина додала, що вона відчуває інше життя, інший розум, який вищий за наш, а прибульці, переконана жінка, зовсім не страшні, хоча особисто вона з ними в контакт не вступала.

Дивіться інтерв'ю Ксенії Собчак із Моргенштерном та його мамою:

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рак переміг
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти