Мама Моргенштерна вірить в інопланетян: Кожна дитина від народження бачить це (відео)

Марина Валєєва взяла участь в інтерв'ю свого зіркового сина із Ксенією Собчак. У розмові з журналісткою мама Алішера зізналася, що вірить у існування позаземного розуму

Мама Моргенштерна зізналася, що вірить в інопланетян / Фото: YouTube

Інтерв'ю з Моргенштерном та його родиною Собчак, яка нещодавно потрапила у смертельну ДТП, записала до і під час весілля репера. Моргенштерн та Ділара влаштували свято 31 серпня в центрі Москви.

До речі весілля коштувало Алішеру 6,6 мільйонів гривень. Та повернемось до інтерв'ю.

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У двогодинній бесіді Ксенія говорила з Моргенштерном про його кар'єру, плани, весілля, стосунки з мамою і навіть влаштувала йому сеанс терапії з психологом.

Моргенштерн дав інтерв'ю Ксенії Собчак / Фото: YouTube

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Мама скандального артиста розповіла про хвороби її сина у дитинстві, а також здивувала Собчак заявою про те, що вірить у "інший розум". Цікаво, що Ксенія із серйозним лицем намагалася з'ясувати у марини Валєєвої як, на її думку, виглядають "прибульці".

Я знаю, що вони є. Але я не хочу про це говорити, бо подумають, що мама теж накурилася... Це не езотерика, це не релігія, це фізика. Те, що я бачу, наприклад, у повітрі, хочу про це поговорити. Кожна дитина з народження бачить це постійно, ці заряди електричні, – сказала мама Моргенштерна.

Марина додала, що вона відчуває інше життя, інший розум, який вищий за наш, а прибульці, переконана жінка, зовсім не страшні, хоча особисто вона з ними в контакт не вступала.

Дивіться інтерв'ю Ксенії Собчак із Моргенштерном та його мамою:

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