Мама Моргенштерна верит в инопланетян: Каждый ребенок с рождения видит это (видео)

Марина Валеева приняла участие в интервью своего звездного сына с Ксенией Собчак. В беседе с журналисткой мама Алишера призналась, что верит в существование внеземного разума

Мама Моргенштерна призналась, что верит в инопланетян / Фото: YouTube

Интервью с Моргенштерном и его семьей Собчак, которая недавно попала в смертельное ДТП, записала до и во время свадьбы рэпера. Моргенштерн и Дилара устроили праздник 31 августа в центре Москвы.

Кстати свадьба обошлась Алишеру в 6,6 миллионов гривень. Но вернемся к интервью.

Реклама

В двухчасовой беседе Ксения говорила с Моргенштерном о его карьере, планах, свадьбе, отношениях с мамой и даже устроила ему сеанс терапии с психологом.

Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак / Фото: YouTube

Реклама

Мама скандального артиста рассказала о болезнях ее сына в детстве, а также удивила Собчак заявлением о том, что верит в "другой разум". Забавно, что Ксения с серьезным лицом пыталась выяснить у марины Валеевой как, по ее мнению, выглядят "пришельцы".

Я знаю, что они есть. Но я не хочу об этом говорить, а то подумают, что мама тоже накурилась... Это не эзотерика, это не религия, это физика. То, что я вижу, например, в воздухе, я хочу об этом поговорить. Каждый ребенок с рождения видит это в постоянстве, эти заряды электрические, – сказала мама Моргенштерна.

Марина добавила, что она чувствует другую жизнь, другой разум, который выше чем наш, а пришельцы, убеждена женщина, вовсе не страшные, хотя лично она с ними в контакт не вступала.