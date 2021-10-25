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Мама Моргенштерна верит в инопланетян: Каждый ребенок с рождения видит это (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 17:16
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Марина Валеева приняла участие в интервью своего звездного сына с Ксенией Собчак. В беседе с журналисткой мама Алишера призналась, что верит в существование внеземного разума
Мама Моргенштерна призналась, что верит в инопланетян
Мама Моргенштерна призналась, что верит в инопланетян / Фото: YouTube

Интервью с Моргенштерном и его семьей Собчак, которая недавно попала в смертельное ДТП, записала до и во время свадьбы рэпера. Моргенштерн и Дилара устроили праздник 31 августа в центре Москвы.

Кстати свадьба обошлась Алишеру в 6,6 миллионов гривень. Но вернемся к интервью.

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В двухчасовой беседе Ксения говорила с Моргенштерном о его карьере, планах, свадьбе, отношениях с мамой и даже устроила ему сеанс терапии с психологом.

Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак / Фото: YouTube

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Мама скандального артиста рассказала о болезнях ее сына в детстве, а также удивила Собчак заявлением о том, что верит в "другой разум". Забавно, что Ксения с серьезным лицом пыталась выяснить у марины Валеевой как, по ее мнению, выглядят "пришельцы".

Я знаю, что они есть. Но я не хочу об этом говорить, а то подумают, что мама тоже накурилась... Это не эзотерика, это не религия, это физика. То, что я вижу, например, в воздухе, я хочу об этом поговорить. Каждый ребенок с рождения видит это в постоянстве, эти заряды электрические, – сказала мама Моргенштерна.

Марина добавила, что она чувствует другую жизнь, другой разум, который выше чем наш, а пришельцы, убеждена женщина, вовсе не страшные, хотя лично она с ними в контакт не вступала.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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