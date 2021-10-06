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Дружина Моргенштерна поскаржилася на депресію: Мені так складно жити

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 09:48
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21-річна Ділар Зінатулліна, яка в останній день літа стала дружиною репера Моргенштерна, розповіла про свою осінню депресію
Дружина Моргенштерна розповіла про осінню депресію
Дружина Моргенштерна розповіла про осінню депресію / Фото: instagram.com/influesii

Тільки недавно Ділар в Instagram хвалилася своїми фінансовими можливостями , а тепер розповіла про осінню депресію. За словами дружини репера, вона стикається з такими станом щороку.

Раз на рік я зустрічаюся з осінню, в яку мені так складно жити. Мені завжди сумно, не хочу нічого робити, крім того як їсти і щось дивитися. Витягати себе нікуди не хочеться, і сіро-білий пейзаж за вікном максимально пригнічує, – розповіла Ділара в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розлучилася, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділар знову стали парою в 2020 році, а в серпні цього року зіграли весілля.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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