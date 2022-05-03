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Маразм міцнішає: гендиректор Мосфільму Карен Шахназаров погрожує стерилізацією противникам війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 18:53
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На Росії все ніяк не вгомоняться путінські шути
Виявляється, режисер Карен Шахназаров ще той рашист
Виявляється, режисер Карен Шахназаров ще той рашист / Фото: Pinterest

Гендиректор Мосфільму, рашистський режисер Карен Шахназаров, який судиться з донькою за квартиру, в ефірі пропагандистського каналу вирішив налякати росіян, які не підтримують війну в Україні та критикують символ кремлівського зла – літеру Z.

Режисер заявив, що на росіян, які виступають проти брехні, цинічності та зла, чекає розправа. Все у стилі рупорів Кремля.

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Противники літери Z повинні розуміти, що їх не пошкодують. Тут уже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно!, – мовив Шахназаров.

Коротко про Карена Шахназарова

Карен Георгієвич – радянський і російський кінорежисер, сценарист, кінопродюсер та громадський діяч, повідомляє Вікіпедія. З 1998 року він – генеральний директор та голова правління кіноконцерну "Мосфільм".

Його вдіомі кінороботи: "Ми з джазу", "Зимовий вечір у Гаграх", "Сни", "Американська донька", "Анна Кареніна. Історія Вронського" та інші.

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Зазначимо, що поки весь цивілізований світ веде боротьбу з символами окупантів – Z та V, у Росії ж ці знаки розповсюджують всюди, навіть у концертних залах. Втім, багато музикантів відмовляються виступати під цими символами, зокрема гурт "ДДТ" не став проводити концерт.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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