Мене не зачіпає: Ольга Бузова висловилася про почуття до колишнього

Зірка Інстаграм та телеведуча Ольга Бузова відверто розповіла про свої почуття до колишнього коханого – Давида Манукяна. Не пропустіть!

Телеведуча розповіла про особисте / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/dava_m

Ось уже рік Ольга Бузова одна, або просто не говорить про найпотаємніше. Вона періодично відпускає гострі фрази у бік колишнього – блогера та телеведучого Давида Манукяна, з яким була у відносинах півтора роки. Після розлучення Давид зізнався, що робив Ользі пропозицію руки і серця, але до весілля справа не дійшла. І сьогодні, як виявилось, Ольга вже не має до нього жодних почуттів.

Про це зірка розповіла у YouTube-шоу ASK. За словами Ольги, вона дуже болісно переживала їхній розрив. І спочатку регулярно стежила за його життям, оновлювала соцмережі, читала новини, де згадували Даву. Але тепер усе це у минулому.

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У Ольги більше немає почуттів до колишнього / Фото: instagram.com/buzova86

Коли перестаю заходити на сторінку до колишнього та палити його, розумію, що все… я ожила, вижила. Мені все одно. Мене не зачіпає. Реакція має бути, але я проти, коли її викликають спеціально.

Ольга Бузова та Давид Манукян / Фото: instagram.com/buzova86

Зірка також не пропустила можливість згадати і свого колишнього чоловіка, футболіста Дмитра Тарасова. Вона зізналася, що колишній її не підтримував, а вона – навпаки.

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Мій колишній чоловік і колишній найкращий друг, коли я показала їм свою першу пісню, сказали, що це за ***** (дурниця — прим. ред). Мені було боляче, але мене це не зупинило. Така антипідтримка… у той час, коли я казала "ти найкращий, ти номер один". І він тоді став капітаном команди,

- зізналася Ольга. Зірка радить усім парам підтримувати одне одного, попри все.

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