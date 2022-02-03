Ольга Бузова показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Сама телеведуча до цього ставиться нормально. Їй часто дістається від підписників за невдалі наряди , макіяж, велика кількість ретуші на фото Бузова на це не звертає уваги та продовжує ділитися новими фото та відео.
Наразі телеведуча знаходиться на зйомках в Африці. В себе в InstaStories Бузова вирішила показати чесне фото без косметики.
Я навіть без макіяжу класна. Багато хто каже, що мені без мейка навіть краще
Хоч Ольгу Бузову звинувачують у любові до фільтрів та фотошопу, іноді телеведуча все ж таки публікує знімки без ретуші.
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Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.
Також у Мережі іноді обговорюють можливі пластичні операції відомої телеведучої. Ольга Бузову цю тему не коментує, а її мати спростовує, що донька зверталася до пластичних хірургів.
Раніше сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.