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Ольга Бузова показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 07:53
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Публікації телеведучої Ольги Бузової в Instagram часто є приводом для обговорень
Як Ольга Бузова виглядає без макіяжу
Як Ольга Бузова виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

Сама телеведуча до цього ставиться нормально. Їй часто дістається від підписників за невдалі наряди , макіяж, велика кількість ретуші на фото Бузова на це не звертає уваги та продовжує ділитися новими фото та відео.

Наразі телеведуча знаходиться на зйомках в Африці. В себе в InstaStories Бузова вирішила показати чесне фото без косметики.

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Я навіть без макіяжу класна. Багато хто каже, що мені без мейка навіть краще

Скріншот: Instagram

Хоч Ольгу Бузову звинувачують у любові до фільтрів та фотошопу, іноді телеведуча все ж таки публікує знімки без ретуші.

Яка Ольга Бузова без макіяжу
Яка Ольга Бузова без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Також у Мережі іноді обговорюють можливі пластичні операції відомої телеведучої. Ольга Бузову цю тему не коментує, а її мати спростовує, що донька зверталася до пластичних хірургів.

Раніше сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.

Еліна Пелешенко
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