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Меня не задевает: Ольга Бузова высказалась о чувствах к бывшему

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 февраля, 10:41
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Звезда Инстаграм и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала о своих чувствах к бывшему возлюбленному – Давиду Манукяну. Не пропустите!
Телеведущая рассказала о личном
Телеведущая рассказала о личном / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/dava_m

Вот уже год Ольга Бузова одна, или просто не говорит о самом сокровенном. Она периодически отпускает колкие фразы в сторону бывшего – блогера и телеведущего Давида Манукяна, с которым была в отношениях полтора года. После расставания Давид признался, что делал Ольге предложение руки и сердца, но до свадьбы дело не дошло. И сегодня, как оказалось, Ольга уже не имеет к нему никаких чувств.

Об этом звезда рассказала в YouTube-шоу ASK. По словам Ольги, она очень болезненно переживала их разрыв. И первое время регулярно следила за его жизнью, обновляла соцсети, читала новости, где упоминали Даву. Но теперь все это в прошлом.

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У Ольги больше не осталось чувств к бывшему
У Ольги больше не осталось чувств к бывшему / Фото: instagram.com/buzova86

Когда перестаю заходить на страницу к бывшему и палить его, понимаю, что все… я ожила, выжила. Мне все равно. Меня не задевает. Реакция должна быть, но я против, когда ее вызывают специально.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян / Фото: instagram.com/buzova86

Звезда также не упустила возможность вспомнить и своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Она призналась, что бывший ее не поддерживал, а она – наоборот.

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Мой бывший муж и бывший лучший друг, когда я показала им свою первую песню, сказали, что это за ***** (ерунда — прим.ред). Мне было больно, но это меня не остановило. Такая антиподдержка… в то время, когда я говорила "ты лучший, ты номер один". И ведь он тогда стал капитаном команды,

— призналась Ольга. Звезда советует всем парам поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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