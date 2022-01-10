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Михайла Єфремова запропонували достроково звільнити з в'язниці: Життя його достатньо побило

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 13:57
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Два роки тому актор став винуватцем ДТП, внаслідок якої загинула людина. Зараз Єфремов відбуває термін, однак колега артиста вважає, що його вже час випустити на волю
Борис Щербаков запропонував звільнити Михайла Єфремова за УДВ.
Борис Щербаков запропонував звільнити Михайла Єфремова за УДВ. / Фото: instagram.com/efremovmfan, sherbakov_boris

З вересня 2020 року Михайло Єфремов, який спричинив смертельну аварію, сидить за ґратами – спочатку у московському СІЗО, а потім у колонії під Білгородом. Йому винесли вирок – сім років в'язниці.

Хоч актора визнали виним у ДТП, але йому неодноразово просили пом'якшити покарання, зокрема Костянтин Хабенський, Юрій Стоянов, Олег Меньшиков, Сергій Безруков. Ті нарікали мовляв, артистів рівня Єфремова лишилося небагато і глядачі страждають.

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Тепер же на підтримку актора висловився народний артист Росії Борис Щербаков, який колись товаришував з батьком Михайла Єфремова – Олегом. Так, артист зізнався, що знаменита акторська династія для нього має особливе значення, адже колись Єфремов-старший прийняв тоді ще невідомо Щербакова в театр "Сучасник", де той прослужив понад 30 років.

Скріншот YouTube

Свого часу була повна безкарність – прізвище працювало... Здавалося, що так завжди і буде. Але на мій погляд, Мишко вже досить покараний. Він щось зрозумів у цьому житті. І я вважаю, що вже час його випускати по УДВ (умовно-дострокове звільнення, – Ред.). Життя його достатньо побило, – прокоментував Щербаков у ефірі програми "Долі людини".

Нагадаємо, під час смертельної ДТП Єфремов був п'яним. За словами Щербакова, батько Михайла Олеговича теж полюбляв випити, але не дозволяв собі сідати за кермо і взагалі працювати в такому стані.

Олег Миколайович теж випивав. Усі ми не без гріха. Але спектаклі він ніколи не зривав, за кермо п'яним ніколи не сідав. Якби Олег Миколайович був би живий, я думаю, у нього просто стався інфаркт після цього ДТП. Він дуже переживав за кожен вчинок сина. І те, що сталося зараз, він просто не пережив би, – вважає 75-річний артист.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов / Фото: YouTube

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Сам Михайло Єфремов давно покаявся у скоєному. Про це він неодноразово заявляв під час судових слухань.

Я отримав те, що отримав. Є вчинки, які неможливо виправдати. Напевно, це послано мені за те моє розкішне життя. Тут, у колонії, до мене прийшло усвідомлення вчиненого. Думаю про це постійно, щоночі я бачу ту страшну аварію. Цей гріх мені замолювати все життя, – говорив артист раніше.

Що сталося з Михайлом Єфремовим

8 червня 2020 року артист став учасником ДТП, в якому загинув кур'єр Сергій Захаров. Так, Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів у фургон чоловіка. Той пізніше помер у лікарні.

8 вересня 2020 року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Єфремова винним у ДТП.

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Раніше, захисник Михайла Єфремова – Петро Харахорін – розповів, що актор влітку минулого року ледь не помер у в'язниці.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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