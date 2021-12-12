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Міс Всесвіт 2021: що відомо про конкурс, хто учасниці і коли оголосять переможницю

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
12 грудня, 17:01
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Сьогодні вночі відбудеться фінал 70-го міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт". Все, що потрібно знати про нього – ми зібрали в одному матеріалі
Як і коли пройде конкурс "Міс Всесвіт 2021"
Як і коли пройде конкурс "Міс Всесвіт 2021" / Фото: Miss Universe

В ізраїльському місті Ейлат киплять останні приготування до одного з наймасштабніших конкурсів краси "Міс Всесвіт". У 2020-му конкурс скасували через пандемію, та цьогоріч Miss Universe все ж таки вирішили проводити, незважаючи на загрозу нових штамів вірусу.

До речі, вчора ми обрали ТОП-10 учасниць "Міс Всесвіт 2021", які, на наш погляд, варті перемоги у конкурсі.

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Місце проведення "Міс Всесвіт 2021"

Красуні з'їхалися до туристичного міста на півдні Ізраїлю – Ейлат, де відбулося їхнє знайомство, а також проходили репетиції фіналу. Все найцікавіше очікується у Universe Arena.

Організатори "Міс Всесвіт" запевняють, що конкурс та підготовка до нього проводяться з дотриманням суворих карантинних заходів. До того ж, конкурсантки із прильоту до Ізраїлю перебували на самоізоляції.

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До речі, згадану вище Universe Arena привезли спеціально із Португалії. Арена висотою 16,5 метра розрахована приблизно на 5 тис. глядачів.

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Ведучий конкурсу

Ведучим конкурсу стане американський комік та письменник Стів Гарві, якого вже знають постійні глядачі конкурсу краси – це буде його шостий фінал "Міс Всесвіт". Також розважатиме глядачів ізраїльська співачка Ноа Кірел.

Учасниці

Цього року у фіналі конкурсу "Міс Всесвіт" беруть участь 80 дівчат з різних країн світу, зокрема України, відбудеться дебют Об'єднаних Арабських Еміратів, а також на конкурс повернулися Екваторіальна Гвінея, Німеччина, Греція, Гватемала, Угорщина, Кенія, Марокко, Намібія, Нігерія, Швеція, Туреччина.

Учасниці з Барбадосу, Белізу та Малайзії відмовилися від участі у "Міс Всесвіт 2021" через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, що Україну на конкурсі представить Ганна Неплях із Дніпра. Дівчині 27 років, вона була учасницею 10-го сезону шоу "Холостяк".

Вручатиме корону в сьогоднішньому фіналі новій Міс Всесвіт буде переможниця минулого року, мексиканська модель Андреа Меса.

Де дивитися конкурс "Міс Всесвіт"

Фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021 транслюватиметься в прямому ефірі у більш ніж 170 країнах світу. Офіційним транслятором виступить телеканал FOX.

Раніше ми обговорювали ТОП-10 найнеординарніших національних костюмів на конкурсі "Міс Всесвіт 2021".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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