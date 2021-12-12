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Мисс Вселенная 2021: что известно о конкурсе, кто участницы и когда объявят победительницу

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
12 декабря, 17:01
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Сегодня ночью состоится финал 70-го по счету международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Все, что нужно знать о нем – мы собрали в одном материале
Как и когда пройдет конкурс "Мисс Вселенная 2021"
Как и когда пройдет конкурс "Мисс Вселенная 2021" / Фото: Miss Universe

В израильском городе Эйлат кипят последние приготовления к одному из самых масштабных конкурсов красоты "Мисс Вселенная". В 2020-м конкурс отменили из-за пандемии, но в в этом году Miss Universe все же решили проводить, несмотря на угрозу новых штаммов вируса.

Кстати вчера мы выбрали ТОП-10 участниц "Мисс Вселенная 2021", которые, на наш взгляд, достойны победы в конкурсе.

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Место проведения "Мисс Вселенная 2021"

Красавицы съехались в туристический город на юге Израиля – Эйлат, где состоялось их знакомство, а также проходили репетиции финала. Все самое интересное ожидается в Universe Arena.

Организаторы "Мисс Вселенная" уверяют, что конкурс и подготовка к нему проводятся с соблюдением строгих карантинных мер. Кроме того, конкурсантки по прилету в Израиль находились на самоизоляции.

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Кстати, упомянутую выше Universe Arena привезли специально из Португалии. Арена, высотой 16,5 метра, рассчитана примерно на 5 тыс. зрителей.

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Ведущий конкурса

Ведущим конкурса станет американский комик и писатель Стив Харви, которого уже знают постоянные зрители конкурса красоты – это будет его шестой финал "Мисс Вселенная". Также развлекать зрителей будет израильская певица Ноа Кирел.

Участницы

В этом году в финале конкурса "Мисс Вселенная" принимают участие 80 девушек из разных стран мира, включая Украину, состоится дебют Объединенных Арабских Эмиратов, а еще на конкурс вернулись Экваториальная Гвинея, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Швеция, Турция.

Участницы из Барбадоса, Белиза и Малайзии отказались от участия в "Мисс Вселенная 2021" из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Напомним, что Украину на конкурсе представит Анна Неплях из Днепра. Девушке 27 лет, она была участницей 10-го сезона шоу "Холостяк".

Вручать корону в сегодняшнем финале новой Мисс Вселенная будет победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.

Где смотреть конкурс "Мисс Вселенная"

Финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021 будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Официальным транслятором выступит телеканал FOX.

Ранее мы обсуждали ТОП-10 самых неординарных национальных костюмов на конкурсе "Мисс Вселенная 2021".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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