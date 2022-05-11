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На Євробаченні виступив співак, який мав представляти Італію замість Maneskin у 2020 році

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 02:06
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Рано чи пізно італійський співак Diodato все ж таки виступив з піснею Fai Rumore на Євробаченні. Щоправда, як запрошена зірка, а не як учасник
Diodato виступив на Євробаченні-2022
Diodato виступив на Євробаченні-2022 / Фото: Getty Images

Цього року Італія із розмахом приймає Євробачення-2022. Глядачі вже впізнали, як пройшов перший півфінал конкурсу і хто став першим фіналістом.

Потрапити на сцену пісенного конкурсу з 2020 року мріяв італійський виконавець Diodato. У 2020 році музикант повинен був представляти Італію на Євробаченні в Роттердамі (Нідерланди), оскільки саме він переміг на 70-му фестивалі в Сан-Ремоно.

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Скріншот із YouTube

На жаль для співака, всі плани зруйнувала пандемія коронавірусу (пам'ятаєте про таку?) та пісня "Fai Rumore", на яку італійці покладали великі надії у фіналі, так і не прозвучала в Нідерландах.

Пізніше, коли епідемія трохи вщухла і Євробачення повернулося до колишнього режиму, замість Diodato вирішили відправити іншого учасника. Так італійську делегацію представила гучнй гурт Måneskin і здобув перемогу!

Цього року Diodato все ж таки вдалося виконати свій хіт Fai Rumore на сцені європейського конкурсу в рідній Італії. Організатори запросили виконавця як зіркового гостя.

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Раніше сайт "Сегодня" зібрав ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022 – докладніше у нашому матеріалі!

Також під час шоу представниця Ісландії на Євробаченні-2022 вийшла на сцену з українським прапором на руці.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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