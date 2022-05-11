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Повне захоплення! ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 01:21
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За результатами першого півфіналу пісенного конкурсу у глядачів з'явилися улюбленці! Найкращі номери перших учасників – у нашому матеріалі
Найкращі виступи Євробачення-2022
Найкращі виступи Євробачення-2022 / Фото: Getty Images

Нарешті під час прямий трансляції глядачі впізнали імена перших 10 фіналістів Євробачення-2022, серед яких виявились і представники України Kalush Orchestra.

Серед учасників вокального поєдинку вже з'явилися фаворити глядачів, хоч не всі вони змогли отримати своє місце у наступний тур. У матеріалі сайту "Сегодня" ми зібрали ТОП-5 вражаючих номерів першого півфіналу Євробачення-2022.

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Ronela Hajati – Sekret

Представниця Албанії Ronela Hajati із піснею "Sekret" відкривала конкурс. незважаючи на те, що співачці все ж таки не вдалося зібрати потрібну кількість голосів, її номер виявився одним із найяскравіших і кількість переглядів на YouTube це підтверджує – за годину їх набралося більше 185 тисяч.

Kalush Orchestra – Стефанія

Безперечними фаворитами вечора стали українські хлопці з Kalush Orchestra. Слова з треку Stefania точно підспівувала весь зал, який музикантам вдалося непогано розгойдати!

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Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Мабуть, один із "найдоросліших" колективів конкурсу, який існує з 1994 р. Представникам Молдови теж вдалося підняти настрій своїм слухачам і потрапити до фіналу.

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Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

25-річна греко-норвезька співачка підкорила слухачів своїм чуттєвим вокалом. Завдяки пронизливій та зворушливій історії кохання Греція опинилася у фіналі.

S10 – De Diepte

І закриває ТОП фіналістка із Нідерландів S10. Мінімалістичний номер із грою світла та тіні зосередив глядачів на приголомшливому голосі вокалістки.

Раніше соліст українського колективу Kalush Orchestra зізнався, що музиканти робитимуть після закінчення пісенного конкурсу.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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