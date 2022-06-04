На кого Піке проміняв Шакіру: фани шоковані ймовірною коханкою футболіста (фото)

"Детективи" із соцмереж знайшли жінку, з якою, футболіст Жерар Піке, ймовірно, зрадив матір своїх дітей – Шакіру

У Мережі знайшли "коханку" Піке / Фото: Getty Images

У Twitter активно стали обговорювати фото нової "коханої" Жерара Піке. Багато хто думав, що 35-річний футболіст "проміняв" 45-річну Шакіру на молодшу дівчину. Проте жінка, з якою Жерар нібито зрадив Шакіру, є ровесницею співачки та матір'ю одного з одноклубників Піке.

У Мережі знайшли фото жінки, і багато хто здивувався рішенню Жерара зрадити красуню-Шакіру з мамою футболіста зі свого клубу.

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"Що? Цього не може бути!", "Це нове кохання Піке? Шакіра ж так шикарно виглядає", "Я просто в шоці", – пишуть користувачі Twitter.

Скріншот: Twitter

Як повідомляє видання El Periodico, коханкою Піке насправді є зовсім не жінка на фото вище, а "блондинка, якій трохи за 20". Відомо, що розлучниця навчається в університеті та працює ведучою заходів.

Також El Periodico повідомляють, що новина про те, що новою коханою Піке стала мати його колеги, запустили "тролі" у соцмережах – а всі повірили!

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Жерар Піке та Шакіра

Роман співачки та футболіста розпочався у 2010 році. Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Waka Waka (This Time for Africa). Проте стосунки закохані підтвердили лише у 2011 році, коли Шакіра запостила фото із Піке у соцмережах.

У цивільному шлюбі пара виховує двох спільних синів – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.

Нагадаємо, Шакіра офіційно визнала, що вони з Піке більше не разом.