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СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

На Met Gala згадали українську емігрантку, яка підкорили світ моди в США

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 11:44
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У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Інституту костюма. Частину трансляції присвятили темі війни в Україні
На заході розповіли про внесок киянки Валентини Саніної-Шлеє у культуру США
На заході розповіли про внесок киянки Валентини Саніної-Шлеє у культуру США / Фото: Getty Images, Pinterest

Met Gala традиційно проходить в перший понеділок травня. Мета заходу – збір коштів для Інституту костюма Музею мистецтв Метрополітен. Темою цьогорічної вечірки стала виставка "В Америці: Антологія моди", а дрес-код вечора – позолочений гламур XIX століття. Запрошені зірки дивували гостей на червоній дорожці своїми неповторними та оригінальними образами.

Також на Met Gala-2022 зачіпили тему війни Росії проти України, яка триває вже понад три місяці.

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Ба більше, один із модераторів вечора, редактор Vogue, популярний англійський фешн-журналіст Хеміш Боулз розповів про киянку Валентину Саніну-Шлеє, яка емігрувала у США та заснувала там однойменний будинок моди. Він проіснував понад 30 років і став класикою американського дизайну.

Хеміш Боулз на Met Gala-2022
Хеміш Боулз на Met Gala-2022 / Фото: Getty Images

Війна в Україні змусила багатьох покинути свої будинки. Ми згадуємо внесок мільйонів емігрантів та біженців в американську культуру та історію американської моди. 1917 року дизайнер Валентина, яка народилася в Україні, приїхала до Нью-Йорка. Вона зарекомендувала себе як елітний кутюр'є, одягаючи наймодніших і найзнаменитіших жінок свого часу. Одна з її суконь представлена на виставці Інституту костюма в Метрополітен-музеї, присвяченій американській моді, – розповів Боулз.

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Журналіст висловив підтримку українцям. Окрім того, він закликав робити пожертвування на підтримку країни, яка бориться проти рашистського нашестя.

Цієї ночі наші серця з українцями та жертвами війни у всьому світі. Компанія Conde Nast зробила пожертву у комітет Червоного хреста. Ми закликаємо вас зробити те саме, якщо є така можливість, — заявив Боулз.

Що відомо про Валентину Саніну-Шлеє?

Дизайнерка закінчила київську гімназію. Була музою кіноактора Олександра Вертинського, який присвятив їй такі шедеври, як "Буйний вітер", "Це все, що від Вас залишилося", повідомляє "Вікіпедія".

Дизайнерки не стало у віці 90 років
Дизайнерки не стало у віці 90 років / Фото: Pinterest

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В роки громадянської війни (1917-1921) Валентина Саніна вийшла заміж за Георгія Шлея, який став згодом театральним антрепренером і мільйонером. В 1923 році подружжя переїхало в Нью-Йорк, де Валентина підкорила вершину моди та стала одніє з найвідоміших жінок США.

Валентина створювала вбрання для знаменитих акторок, зокрема Грети Гарбо, Марлен Дітріх та Кетрін Гепберн.

Відомо, що чоловік Валентини покинув її та пішов до її кращої подруги – Грети Гарбо.

Дизайнерка померла в Нью-Йорку 14 вересня 1989 року. Їй було 90 років.

Зазначимо, що сестри Кардашян вперше у повному складі з'явилися на Met Gala. Дивіться, в яких вбраннях з'явились селебретіс.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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